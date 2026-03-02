Eclipse lunar del 3 de marzo del 2026: a qué hora se observará en Guatemala

Uno de los fenómenos visuales que más maravilla al mundo está próximo: el eclipse total de Luna, evento que provoca que el satélite natural de la Tierra se tiña de un color rojizo y parezca estar bañado en sangre.

Será este 3 de marzo cuando parte de América, incluida Guatemala, sea testigo de este evento astronómico que reúne a científicos y aficionados al universo, en el que se evidencia cómo la interacción entre la luz y los astros genera un efecto anaranjado o rojizo sobre el satélite natural.

Este marca el primero de dos eclipses lunares que se registrarán en el año, aunque el de este martes será el único total que podrá observarse en Asia Oriental, Australia, el Pacífico y América, según indicó la NASA.

El segundo eclipse lunar será parcial y se verá en agosto en áreas como el Pacífico Oriental, América, Europa y África. Algo a considerar es que la magnitud del eclipse podrá apreciarse dependiendo del clima y de la contaminación lumínica.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) destaca que un eclipse lunar ocurre durante la fase de luna llena, es decir, “cuando la Tierra se sitúa exactamente entre la Luna y el Sol, su sombra se proyecta sobre la superficie lunar, oscureciendo y, en ocasiones, tiñendo la superficie lunar de un rojo intenso en cuestión de horas”.

¿A qué hora se verá el eclipse de Luna en Guatemala?

El astrónomo Edgar Castro destaca que el eclipse total de Luna de este martes 3 de marzo ocurrirá durante la madrugada, previo al amanecer. Su fase inicial se dará a las 2.43 horas.

En cuanto a la fase total, comenzará a las 5.03 horas, mientras que el punto máximo será a las 5.33 horas. En su boletín astronómico, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indica que el eclipse no se verá en su totalidad, ya que la Luna se ocultará a las 6 horas.

Castro también comparte una división de las fases del eclipse y detalla los horarios en los que podrá visualizarse este evento astronómico:

La fase umbral empieza a las 3.49 horas

La totalidad inicia a las 5.03 horas

El máximo del eclipse es a las 5.33 horas

Fin de la totalidad a las 6.02 horas

Fin de la fase umbral a las 7.17 horas

La NASA destaca que este evento podrá observarse sin equipo especial, aunque emite una serie de recomendaciones para mejorar la experiencia: