Fenómenos astronómicos de marzo: Luna de Sangre, equinoccio de primavera y otros eventos celestes que podrá disfrutar este mes

Marzo llega cargado de fenómenos astronómicos que harán vivir momentos únicos a los aficionados a los eventos celestes y a los expertos, debido a la primera Luna de Sangre del año, así como al equinoccio de primavera.

Como cada mes, la Luna forma parte de estos acontecimientos, pero esta vez coincide la luna llena de marzo, también conocida como Luna de Gusano, con un eclipse lunar total.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) compartió datos sobre los eventos que se observarán en el territorio nacional, comenzando con la luna llena este martes 3 de marzo y finalizando con el acercamiento entre la Luna y Saturno.

Para facilitar la observación, el Insivumeh difundió una serie de recomendaciones y el calendario oficial de los eventos que podrán disfrutarse desde el territorio nacional.

Eclipse lunar total

Es un fenómeno que ocurre cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna, y esta última queda cubierta por la sombra terrestre, lo que permite observar el satélite natural de la Tierra con un tono rojizo, aspecto que le da el nombre de Luna de Sangre.

El evento, que se producirá en la madrugada de este martes 3 de marzo, es uno de los fenómenos más apreciados por astrónomos y aficionados. Información del Insivumeh destaca que las fases del eclipse se verán en los siguientes horarios:

02.44 horas: inicia el eclipse de Luna

Entre 05.04 y 06.03 horas: se alcanzará la totalidad del eclipse

08.23 horas: finalizará el eclipse en Guatemala. “No se verá el evento en su totalidad, ya que la Luna se ocultará a las 6 horas”.

Triple acercamiento de la Luna, Mercurio y Marte

Otro de los eventos que fascinan a los aficionados a la astronomía son los acercamientos entre planetas y el satélite natural de la Tierra. Uno de ellos ocurrirá el 17 de marzo, cuando por breve tiempo se podrá observar cómo estos astros comparten una misma área del cielo.

“La visibilidad de este fenómeno será hacia el este, comenzando a las 05.25 y finalizando a las 05.45, cuando la luz intensa del Sol bloquee la visibilidad de los planetas”, informó el Insivumeh.

Equinoccio de primavera

En el hemisferio norte ocurrirá el equinoccio de primavera, lo que hará que el eje de rotación de la Tierra se alinee de tal forma que el Sol se ubique justo sobre el ecuador, lo que provoca que el día y la noche duren lo mismo en todas las latitudes, destacó el instituto.

Este evento tendrá su punto máximo el 20 de marzo, a las 08.46 horas, y marcará el equilibrio entre luz y oscuridad.

El fenómeno se divide en equinoccio de primavera o vernal, que ocurre en marzo, y equinoccio de otoño, que se presenta en septiembre, el cual se celebrará el 22 de septiembre del 2026 a las 18.05 horas.

Acercamiento de la Luna con planetas

Marzo ofrecerá diversos momentos en los que la Luna se percibirá junto a distintos planetas del sistema solar:

Luna y Júpiter: madrugada del 6 de marzo, con una separación de 5.49°.

Luna y Marte: noche del 8 de marzo, con una separación de 1.65°.

Luna y Saturno: noche del 28 de marzo, con una separación de 1.62°.

Fases lunares