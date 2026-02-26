Luna de Sangre 2026 en Guatemala: por qué la Luna se vuelve roja en un eclipse total y a qué hora será el punto máximo

Cuando la Luna se desplace hacia la parte interna de la sombra de la Tierra, el satélite natural cambiará su color habitual y se teñirá de un tono rojizo, lo que le ha dado el nombre de Luna de Sangre. Este fenómeno tiene una explicación científica.

El eclipse lunar total será el primero del año y ocurrirá el 3 de marzo, en horas de la madrugada. Este espectáculo se podrá observar en distintos puntos de América, incluida Guatemala.

A diferencia de algunas creencias que sostienen que esta Luna es un presagio, la ciencia explica que el fenómeno está relacionado con efectos de geometría orbital, física de la luz y dinámica atmosférica, destaca el diario argentino Clarín.

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) explica que, durante un eclipse lunar total, la Luna se desplaza hacia la parte interna de la sombra terrestre. La luz solar que atraviesa la atmósfera de la Tierra alcanza la superficie lunar e ilumina el satélite de forma tenue.

“Durante un eclipse lunar total, la Luna no desaparece por completo. Aunque la Tierra se coloca entre el Sol y la Luna, la luz solar sigue llegando hasta ella, pero de una manera diferente”, explicó Beatriz García, directora del Observatorio Pierre Auger, en Argentina, a National Geographic.

Cuando la luz del Sol pasa por el borde de la Tierra, atraviesa la atmósfera. Allí, esa luz —compuesta por todos los colores— choca con las moléculas del aire. En ese proceso, la mayoría de los colores, como el azul o el verde, se dispersan y cambian de dirección, señala el portal.

Sin embargo, el color rojo casi no se desvía y continúa su trayecto hasta llegar a la superficie de la Luna. Por eso, durante el eclipse, el satélite se observa rojo o anaranjado.

La NASA explica que cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera terrestre durante el eclipse, más intensa será la tonalidad rojiza de la Luna.

¿A qué hora será el punto máximo del eclipse total de Luna en el 2026?

El astrónomo guatemalteco Edgar Castro explicó que el eclipse será visible en Guatemala y que el punto máximo se registrará a las 5.33 horas del 3 de marzo.

Asimismo, compartió los horarios de cada etapa del eclipse: