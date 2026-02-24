¿Cuándo es la luna llena de marzo del 2026? Esto se sabe sobre la Luna de Sangre

Los aficionados a la astronomía se preparan para disfrutar de uno de sus eventos favoritos: la luna llena, cuando el satélite natural de la Tierra muestra todo su brillo en medio de la oscuridad de la noche.

Esta luna, también llamada Luna de Gusano, recibe su nombre de los nativos americanos, quienes identificaban las épocas del año según las actividades de la naturaleza. Según destaca National Geographic, “Luna de Gusano hace referencia a la aparición en la superficie de las primeras lombrices de la temporada después del deshielo”.

La luna llena de marzo se caracteriza por marcar el final del invierno. Su nombre fue incluido en el Almanaque del Viejo Granjero, publicación que señala que en esta temporada esta luna se denominará Luna de Sangre del Gusano, ya que coincidirá con un eclipse lunar total.

El fenómeno, considerado uno de los más esperados por astrónomos y aficionados, se vivirá el 3 de marzo del 2026. Durante el eclipse, la Luna adquirirá un tono rojizo o anaranjado, según el lugar desde donde se observe, destaca el Almanaque del Viejo Granjero.

Para apreciar este espectáculo no se necesita equipo especial; sin embargo, si se dispone de un telescopio, la experiencia puede ser más detallada, indica una página especializada en eventos astronómicos.

Otras lunas llenas del 2026

El calendario de las próximas lunas llenas del 2026, así como sus denominaciones según el Almanaque del Viejo Granjero, es el siguiente:

Luna Rosa: 2 de abril

Luna de las Flores: 1 de mayo

Luna Azul: 31 de mayo

Luna de Fresa: 29 de junio

Luna de Ciervo: 29 de julio

Luna de Esturión: 28 de agosto

Luna de Maíz: 26 de septiembre

Luna del Cazador: 26 de octubre

Luna de Castor: 24 de noviembre

Luna Fría: 24 de diciembre

Eclipses del 2026

Los aficionados a la astronomía también se preparan para presenciar importantes fenómenos celestes, entre ellos eclipses solares y lunares. Según National Geographic, están previstos al menos cuatro eclipses: