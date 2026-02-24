Ciencia
¿Cuándo es la luna llena de marzo del 2026? Esto se sabe sobre la Luna de Sangre
El cielo será iluminado por el satélite natural en la llamada Luna de Gusano, lo que atraerá la atención de los amantes de la astronomía.
La Luna de Sangre sorprendió a miles de guatemaltecos, en un espectáculo poco usual que captado desde la zona 5 de la ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza)
Los aficionados a la astronomía se preparan para disfrutar de uno de sus eventos favoritos: la luna llena, cuando el satélite natural de la Tierra muestra todo su brillo en medio de la oscuridad de la noche.
Esta luna, también llamada Luna de Gusano, recibe su nombre de los nativos americanos, quienes identificaban las épocas del año según las actividades de la naturaleza. Según destaca National Geographic, “Luna de Gusano hace referencia a la aparición en la superficie de las primeras lombrices de la temporada después del deshielo”.
La luna llena de marzo se caracteriza por marcar el final del invierno. Su nombre fue incluido en el Almanaque del Viejo Granjero, publicación que señala que en esta temporada esta luna se denominará Luna de Sangre del Gusano, ya que coincidirá con un eclipse lunar total.
El fenómeno, considerado uno de los más esperados por astrónomos y aficionados, se vivirá el 3 de marzo del 2026. Durante el eclipse, la Luna adquirirá un tono rojizo o anaranjado, según el lugar desde donde se observe, destaca el Almanaque del Viejo Granjero.
Para apreciar este espectáculo no se necesita equipo especial; sin embargo, si se dispone de un telescopio, la experiencia puede ser más detallada, indica una página especializada en eventos astronómicos.
Otras lunas llenas del 2026
El calendario de las próximas lunas llenas del 2026, así como sus denominaciones según el Almanaque del Viejo Granjero, es el siguiente:
- Luna Rosa: 2 de abril
- Luna de las Flores: 1 de mayo
- Luna Azul: 31 de mayo
- Luna de Fresa: 29 de junio
- Luna de Ciervo: 29 de julio
- Luna de Esturión: 28 de agosto
- Luna de Maíz: 26 de septiembre
- Luna del Cazador: 26 de octubre
- Luna de Castor: 24 de noviembre
- Luna Fría: 24 de diciembre
Eclipses del 2026
Los aficionados a la astronomía también se preparan para presenciar importantes fenómenos celestes, entre ellos eclipses solares y lunares. Según National Geographic, están previstos al menos cuatro eclipses:
- Eclipse lunar total: previsto para el 3 de marzo, será visible en Australia, el oeste de Asia y América.
- Eclipse solar total: uno de los fenómenos más esperados; podrá observarse de forma total en España, Groenlandia, el Ártico e Islandia, y de forma parcial en el oeste de África y Europa.
- Eclipse parcial de Luna: será visible en zonas de Europa, América y África el 28 de agosto.