Clima en Guatemala: Insivumeh pronostica frío este fin de semana y alerta por suelos secos

Para el fin de semana del sábado 14 de febrero y domingo 15, el Insivumeh pronostica que continuará el frío durante la noche y la madrugada en los altiplanos central y occidental, donde, además, se prevé presencia de niebla matutina, ambiente cálido y brumoso durante el día.

También recomendó abrigarse lo mejor posible durante la noche y madrugada, ya que el frío persiste especialmente en los referidos altiplanos, y evitar la exposición prolongada al sol durante el día.

El Insivumeh añadió que la ausencia de lluvias en regiones del norte y Caribe continuará en los próximos días, por lo que los suelos se mantienen secos, y las altas temperaturas que se pronostican podrían favorecer el incremento de focos de incendio forestal.

En la meseta central, que incluye la capital, habrá niebla matutina, poca nubosidad y condiciones soleadas. Además del frío nocturno y matutino, el viento del nordeste será ligero por la mañana, con posibilidad de cambiar al sur en horas de la tarde.

Para las regiones del Pacífico se espera poca nubosidad, ambiente cálido durante el día e incremento de la nubosidad en la tarde, con posibilidad de lluvias dispersas en el suroccidente.

En la región del Motagua y los valles del oriente también se espera niebla matutina, poca nubosidad alternando con nubes dispersas, ambiente cálido y brumoso durante el día, y viento nordeste de ligero a moderado.

En la región norte, el Caribe y la Franja Transversal del Norte, el pronóstico es de niebla matutina, poca nubosidad alternando con nubes dispersas, ambiente cálido y brumoso durante el día, y viento del nordeste, de ligero a moderado.

Temperaturas máximas

La capital: 26 °C a 28 °C

Altiplano central y occidental: 25 °C a 30 °C

Regiones del Pacífico: 34 °C a 37 °C

Región norte: 33 °C a 35 °C

Alta Verapaz: 26 °C a 28 °C

Caribe: 31 °C a 33 °C

Región del Motagua y valles del oriente: 31 °C a 33 °C

