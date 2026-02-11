¿El frío provoca más “toques eléctricos” entre personas? Expertos explican qué ocurre

Con la llegada de la época de frío, algunas personas experimentan un aumento en la electricidad estática del cuerpo, lo que provoca pequeñas descargas al tocar objetos metálicos o a otras personas. Este fenómeno se debe a la acumulación de carga eléctrica en la superficie corporal.

Páginas especializadas como Static America explican que durante el invierno es común sentir descargas al tocar superficies, quitarse la ropa o incluso al tener contacto con otras personas. Aunque puede resultar molesto, se trata de un efecto habitual en ambientes secos.

Según expertos, este fenómeno es inofensivo, aunque puede presentarse con mayor frecuencia debido a factores como la baja humedad ambiental y el uso de prendas de materiales sintéticos.

El neurólogo Otto René Samayoa, del Hospital General del IGSS, señala que estas descargas se producen con mayor intensidad en temporadas frías, cuando disminuye la humedad en el ambiente. Esta condición facilita la acumulación de carga en la superficie del cuerpo, que luego se libera al entrar en contacto con objetos metálicos o conductores.

Desde el punto de vista físico, el fenómeno se explica por la electricidad estática, que se genera por fricción. Al caminar, rozar la ropa o desplazarse sobre ciertas superficies, el cuerpo puede acumular energía que posteriormente se descarga en forma de una pequeña chispa.

El científico guatemalteco Julián Amorín explica que actividades como peinarse, caminar sobre alfombras, deslizarse en superficies plásticas o ponerse un suéter favorecen la acumulación de carga en ambientes secos. Sin embargo, cuando el ambiente es más húmedo, las moléculas de agua en el aire ayudan a disipar esa energía y reducen el efecto.

Cuando el ambiente seco está cargado eléctricamente, al tocar un objeto conductor se produce la descarga. Los especialistas indican que, si se sostiene primero una llave u otro objeto metálico y luego se toca una superficie conductora, la energía se libera a través del metal, lo que disminuye la sensación del chispazo.

La electricidad estática no representa un riesgo para la salud humana. No obstante, puede afectar dispositivos electrónicos sensibles, como computadoras o relojes deportivos, razón por la cual en entornos técnicos se utilizan estaciones antiestáticas para proteger los circuitos.

Al acumular energía estática en el cuerpo, se pueden producir descargas eléctricas al tocar a otra persona..(Foto Prensa Libre: Freepik)

¿Por qué ocurren los “toques eléctricos” cuando hace frío?

Otto René Samayoa destaca que el aire seco permite que la carga permanezca más tiempo sin disiparse. Los expertos explican que, al haber poca humedad en el ambiente o aire, se impide que se disipe la energía acumulada en el cuerpo de las personas, lo que aumenta la probabilidad de sufrir descargas al tocar superficies conductoras.

En ambientes húmedos, esa energía se libera de forma más gradual y casi no se percibe, destaca el doctor Samayoa. Desde la perspectiva científica, Static America detalla que factores como la ropa aislante, ambientes cerrados y la calefacción pueden aumentar la acumulación de esta energía en el cuerpo.

Durante los meses más fríos es común utilizar ropa gruesa y abrigada, como suéteres de lana, chaquetas de poliéster o prendas de nailon. Muchos de estos materiales, especialmente los sintéticos, tienen baja conductividad eléctrica, lo que favorece la acumulación de cargas estáticas. Cuando estas telas se rozan entre sí o con otras superficies, como muebles o vehículos, la fricción provoca una transferencia de electrones que genera electricidad estática.

El neurólogo destaca que es normal que algunas personas sientan más intensas dichas descargas, dado que la sensibilidad varía. “Hay quienes perciben más intensidad debido a su umbral de dolor o a factores como la piel seca”.

Desde el punto de vista médico, Samayoa destaca que estas descargas no representan riesgo, ya que son superficiales y breves, por lo que solo causan molestia momentánea. En personas con neuropatías o trastornos que alteran la sensibilidad, la sensación puede ser más incómoda, pero no más peligrosa.

¿Qué medidas ayudan a reducirlas?

Usar crema humectante, preferir fibras naturales, mantener algo de humedad en los espacios cerrados y tocar primero una superficie metálica con la mano abierta antes de sujetarla firmemente pueden disminuir la molestia, dice Samayoa.