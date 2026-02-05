¿Cómo será el interior del nanochip El Gran Jaguar?

En la infografía de El Gran Jaguar, el primer nanochip diseñado en el país, en la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), que aparece en este espacio, se observa en la parte superior el circuito integrado empaquetado —de azul— que se fabricará a partir de este diseño en Taiwán.

Dentro del empaquetado se encuentra el circuito completo, que se compone de más de medio millón de transistores y más de un millón de interconexiones entre sí.

En el centro, se muestra una ampliación de un solo transistor, el cual se compone de contactos e interconexiones de metal hacia otros transistores.

También, tiene terminales de Gate (G), Drain (D), Source (S) y otras partes que se fabrican con polisilicio y dopajes con iones positivos y negativos —escalas casi atómicas—, todo fabricado sobre un bloque de silicio extremadamente puro.

La longitud de un transistor de El Gran Jaguar —distancia entre sus terminales de S y D— mide 65 nanómetros, casi la mitad del tamaño de una de las cepas de coronavirus que aparecieron en el 2019. Además, cada transistor es alrededor de cien veces más pequeño que un glóbulo rojo.

Son estudiantes quienes ya diseñan algo tan diminuto y a la vez tan gigantesco y complejo como los millones de transistores dentro de El Gran Jaguar.



*Por Carlos Esquit, director de Ingeniería Electrónica, Mecatrónica y Biomédica UVG