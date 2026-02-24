Luna de Sangre 2026: fecha, horarios y cómo ver el eclipse lunar total en Guatemala

El próximo 3 de marzo, el cielo será el escenario de uno de los fenómenos astronómicos más bellos: la Luna de Sangre, evento que ha fascinado durante años a los astrónomos. Este fenómeno evidenciará la interacción entre la luz y los astros, al generar un efecto anaranjado o rojizo sobre el satélite natural.

En minutos, la Luna pasará de su color habitual a diversas tonalidades anaranjadas hasta alcanzar un tono rojizo, fenómeno que fascina a los amantes de la astronomía.

El astrónomo Edgar Castro explica que un eclipse de Luna ocurre cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna, y esta última queda cubierta por la sombra terrestre.

En cuanto a su color rojizo, es resultado de la filtración de la luz solar en la atmósfera terrestre, lo que provoca que se dispersen las longitudes de onda azul y verde, y que únicamente los tonos rojizos lleguen a la superficie del satélite natural, lo cual genera el característico tono visible desde la Tierra, destaca National Geographic.

Este fenómeno será visible en Australia, el oeste de Asia y América, según portales especializados. Castro añade que el eclipse total de Luna ocurrirá el martes 3 de marzo del 2026, durante la madrugada, previo al amanecer.

Horarios para ver la Luna de Sangre 2026

Para disfrutar este evento astronómico, Castro compartió los horarios en Guatemala con los cuales se podrá dar seguimiento al eclipse del 3 de marzo del 2026:

La fase penumbral empieza a las 2.43 horas

La fase umbral empieza a las 3.49 horas

La totalidad inicia a las 5.03 horas

El máximo del eclipse es a las 5.33 horas

Fin de la totalidad a las 6.02 horas

Fin de la fase umbral a las 7.17 horas

Fin de la fase penumbral a las 8.23 horas

Un eclipse de luna ocurre cuando se alinean el sol la Tierra y la Luna, y esta ultima queda cubierta por la sombra de la Tierra. (Imagen cortesía: Edgar Castro)

¿Cómo observar la Luna de Sangre?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) destaca que para este evento no se necesita equipo especial; sin embargo, recomienda tener a la mano binoculares o un telescopio para disfrutar mejor del fenómeno.

Asimismo, señala que se deben buscar espacios alejados de luces intensas, como postes de alumbrado público, para observarlo de mejor forma.

Uno de los puntos que resalta Castro es que los amantes de la astronomía deberán tomar en cuenta que el eclipse ocurrirá en la madrugada del martes 3 de marzo y no la noche del 3 de marzo.