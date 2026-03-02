¿Es real la foto de Punch en los Actor Awards 2026? Esto se sabe

Una curiosa fotografía del famoso mono Punch fue publicada en la página oficial de los Actor Awards 2026, por su supuesta participación en la alfombra roja de la gala.

La fotografía del monito Punch en la alfombra roja fue publicada en la página oficial de los Actor Awards. (Foto Prensa Libre: Cortesía The Actor Awards)

Luciendo una corbata de moño blanca, con el pelo perfectamente peinado y sentado sobre el peluche con el que se hizo famoso, la fotografía muestra al monito Punch supuestamente posando en la alfombra roja de la 32 edición de los Actor Awards 2026.

Durante el evento, la página oficial publicó la imagen en su cuenta de X, con la descripción en inglés: Punch el mono SORPRENDE en la alfombra roja.

Aunque la cuenta no hizo otra publicación acerca de su supuesto invitado, internautas y medios internacionales aseguran que se trata de una adorable broma por parte de los organizadores, quienes habrían utilizado la inteligencia artificial para crear la imagen.

Los seguidores no dudaron en reaccionar a la publicación, y dejaron comentarios como: ¡Guapo bebé Punch!, ¿No es lo más lindo de toda la alfombra roja?, ¡Denle todos los premios!, ¡La escena de alfombra roja más linda de la historia!

La 32 edición de la ceremonia, realizada en el Shrine Auditorium and Expo Hall, en Los Ángeles, California, reunió a actores y actrices de Hollywood para reconocer las mejores interpretaciones del cine y la televisión del último año.

¿De dónde viene su fama?

Punch, el monito japonés de tan solo siete meses, se hizo viral tras ser grabado en el zoológico de la ciudad de Ichikawa, donde lleva a todos lados un peluche de su misma especie.

Sin embargo, su historia ha conmovido al mundo, pues su compañero inanimado no hace más que sustituir a su madre, quien lo abandonó al nacer.

Punch fue criado por el personal del zoológico, que le dio el peluche de orangután anaranjado para consolarlo y ayudarlo en su integración con el resto del grupo.

Desde entonces lo lleva a todos lados. El pequeño simio camina, come y juega con él, y causa ternura a los cientos de visitantes que ahora llegan específicamente para verlo.

