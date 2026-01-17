Ben Affleck y Matt Damon sorprenden al hablar en español durante la premier de “The Rip”, nueva serie de Netflix

En un evento organizado por Netflix para promocionar la nueva película policial de la plataforma, denominada El botín o, en inglés, The Rip, los actores Ben Affleck y Matt Damon vivieron un momento gracioso al hablar en español y llamarse “hermano” con distintas expresiones.

El episodio se dio cuando el medio de entretenimiento especializado en cine, SensaCine Latinoamérica, les pidió a los actores que leyeran diferentes formas de llamar a un hermano o amigo en México.

Fue durante la alfombra roja del evento que el presentador les comentó que tendría una sola pregunta para hacerles, lo que lo llevó a atreverse a pedirles que leyeran y hablaran en español.

“Vamos a hacer mexicanos, vamos a lanzarlo, vamos a ver qué pasa”, dijo el periodista mientras se acercaban. Al presentarse, mencionó que era de México, y agregó: “Aquí escribimos varias formas de decir ‘hermano’ en mexicano y, como ambos se aman, me pregunto si les gustaría decirse todas estas formas de decir ‘hermano’ en mexicano”.

Matt Damon comenzó a leer en español y pronunció: “Ben Affleck es mi carnal, mi compa, mi valedor, mi cuate, mi chilazo”, entre otras formas coloquiales de llamarse entre amigos.

Por su parte, Ben Affleck también protagonizó su momento al leer el mismo texto y, a diferencia del anterior, completó frases como “mi perrazo” y envió un mensaje a sus seguidores para que no se pierdan la nueva película The Rip, que destacó como “la mera Netflix”.

Affleck comentó que el actor Luis Gerardo Méndez forma parte de esta nueva producción que dirigió, a quien describió como “un actor increíble”. Asimismo, señaló que desea visitar la Ciudad de México, ya que forma parte importante de la historia.

Además, la dupla también habló en español durante una entrevista con C5N, en la que aceptaron el desafío de la periodista Barbie Simons de replicar el estilo de habla del actor argentino Luciano Castro. La periodista los invitó a sumarse al fenómeno imitando su estilo, según destacó Infobae.

“Oye, Sarah, buen día, guapa”, recitó Simons como si estuviera en una clase de español. “Oye, Sarah, buen día, guapa”, repitieron los actores al recrear el audio.

The Rip, la película protagonizada por Affleck y Damon

Esta nueva producción policial se adentra en un drama de acción marcado por la desconfianza, cuando un grupo de policías de Miami descubre millones de dólares en efectivo en una casa de seguridad abandonada.

La historia está inspirada en un hecho real ocurrido en Miami, en el 2016, y busca retratar, a través de las actuaciones de Matt Damon y Ben Affleck, una situación límite.