¿Puede la IA hacer que el correo electrónico vuelva a ser utilizable?

Tengo 84 mil 726 correos electrónicos sin leer. Y eso solo en una de mis cuentas de Gmail.

A esta dirección en particular llegan unos 50 mensajes de correo electrónico nuevos cada día, la mayoría de los cuales nunca se abrirán y están condenados a acumular polvo en mi bandeja de entrada de la vergüenza de dos décadas de antigüedad.

Google anunció una función predecible este mes: una bandeja de entrada con IA para Gmail que analiza los últimos siete días de tu cuenta para generar tareas pendientes. La probé durante dos semanas para ver si podía salvarme del desastre en el que se ha convertido el correo electrónico moderno.

La Bandeja de entrada con IA aún está en fase beta y solo está disponible si te registras como usuario de prueba. Podría sufrir cambios antes de su lanzamiento público. Sin embargo, quizá hayas notado otras maneras en que Google está incorporando su IA de Gemini a Gmail, incluyendo herramientas para facilitar la redacción de mensajes y vistas generales de búsqueda con IA. (Mi colega Geoffrey A. Fowler analizó a principios de esta semana las promesas, los riesgos y las implicaciones para la privacidad de la mayor expansión de Gemini).

La herramienta Bandeja de entrada de IA tiene una sola función: analiza los correos electrónicos de tu cuenta y crea una breve lista de tareas pendientes para que puedas hacer seguimiento. Esta lista se encuentra en una pestaña específica, "Bandeja de entrada de IA", que se actualiza con la llegada de nuevos elementos. También hay una sección llamada "Temas pendientes". La IA parece no haber marcado estas tareas como "Pendientes", pero está bastante segura de que no deberías olvidarlas.

La Bandeja de Entrada con IA analiza tu correo electrónico no como una lista de hilos individuales, sino como temas más amplios. Supongamos que tienes algunos formularios de impuestos y una solicitud de tu contador. La IA los agrupará en una sugerencia más completa. También utiliza pistas como la frecuencia con la que contactas a alguien para determinar qué es realmente importante. En su forma actual, es increíblemente simple. Casi demasiado simple, ya que aún no hay forma de eliminar sugerencias ni marcarlas como completadas.

Se puede ver cómo tiene el potencial de hacer que el correo electrónico vuelva a ser útil, o al menos menos terrible. Pero ¿cómo llegamos a esta situación?

Como muchos millennials (de edad muy avanzada), he creado varias cuentas de Gmail para distintos fines. Cuando me registré como usuario beta, era principalmente para comunicarme con amigos y familiares. Luego, agregué una cuenta de pago para compras y varios inicios de sesión. Desde entonces, la dirección ha sido compartida, vendida y robada tantas veces que ya no hay esperanza de poder usarla manualmente.

El paso de herramienta de comunicación personal a cajón de sastre se produjo gradualmente durante las últimas tres décadas, impulsado en parte por el auge de alternativas de comunicación más instantáneas, como los mensajes directos y los mensajes de texto.

“Hemos llegado a un punto en el que el correo electrónico no solo es omnipresente en nuestro trabajo y vida privada, sino que también se ha visto inundado de spam y ha perdido importancia”, afirma Mar Hicks, profesora e historiadora de tecnología en la Universidad de Virginia. “Es una tormenta perfecta que crea este cubo de basura gigante que hay que revisar porque hay pocas joyas que revisar a diario”.

Google ya había intentado poner orden en el caos. En 2013, añadió un sistema de clasificación automática para organizar los correos electrónicos en pestañas como Promociones y Foros. Posteriormente, añadió "notificaciones" para colocar los mensajes al principio de la bandeja de entrada si detectaba que necesitaban seguimiento.

Si bien el correo electrónico probablemente llegó para quedarse, habiéndose convertido desde hace tiempo en algo más cercano a una utilidad necesaria que a una herramienta de comunicación informal, el papel de la IA es menos seguro, dice Hicks.

“Por un lado, la gente dice que estas herramientas son realmente útiles. Por otro lado, existe una enorme resistencia y un odio manifiesto hacia la IA en general”, afirma Hicks.

Las objeciones a la IA a menudo incluyen preocupaciones sobre el medio ambiente, cómo se entrena a la IA en contenido sin el consentimiento de sus creadores, la pérdida de empleos y, quizás lo más pertinente para Gmail, la privacidad.

Google afirma que la herramienta Bandeja de entrada con IA no utiliza tus correos electrónicos para entrenar a ninguna IA y que solo revisa activamente una semana atrás para generar sus sugerencias. Tampoco hay ninguna persona revisando el contenido de tus correos electrónicos ni los resultados de la IA.

Dejo activada la Bandeja de entrada de IA por ahora porque necesito toda la ayuda posible. Nunca sabré de qué tratan los 84.726 correos electrónicos, pero quizás pueda evitar olvidarme de presentar la declaración de la renta o de inscribirme en las reuniones de padres y maestros.