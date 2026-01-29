¿Quiénes pueden vacunarse contra el sarampión en Guatemala?

Los registros del Ministerio de Salud contempplan para el jueves 29 de enero que Guatemala cuenta con 105 casos de sarampión, tras haberse reportado un brote a principios de este mes.

De los pacientes, siete están hospitalizados. Los casos están reportados en 12 departamentos y 27 municipios. Sololá y Guatemala concentran al menos el 50% de los contagios.

La vacunación contra esta enfermedad permite que el sistema inmunológico para que produzca anticuerpos. En el caso del sarampión, en Guatemala no existe una vacuna individual para esta enfermedad, sino un compuesto que incluye sarampión, paperas y rubéola (SPR), el cual se aplica en la niñez en dos dosis, desde los 12 meses hasta los 11 años.

Lo ideal es recibirla durante la infancia, para estar protegido de por vida. Si, por diversas circunstancias, no se cumplió con el esquema en esa etapa, en la adolescencia o adultez se puede aplicar un compuesto llamado SR, también en dos dosis.

El pediatra Edgar Beltetón advierte que actualmente uno de los principales problemas son los bajos niveles de vacunación. “Esto se debe a diferentes razones, que van desde personas que no desean vacunarse hasta la falta de acceso inmediato a las dosis”, explica.

Beltetón añade que en la niñez, además del esquema de dos dosis, se recomienda un refuerzo entre los cuatro y ocho años.

Según el especialista, la vacuna tiene una efectividad de entre 97% y 99%. En el caso de adolescentes y adultos, deben recibir el esquema completo tan pronto se detecte que no están vacunados, para contar con la protección adecuada.

¿Dónde vacunarse?

El proyecto ALMA (Asistente de Logística Médica Automatizada) ha puesto a disposición un número de WhatsApp para que las personas puedan ubicar el punto más cercano donde recibir la vacuna: 2339-9810. También se puede llamar al número 1582 para obtener esta información.

Más detalles de las vacunas SPR y SR

La vacuna SPR, disponible en Guatemala, protege contra sarampión, paperas y rubéola.

Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), se aplica en dos dosis:

Primera dosis: a los 12 meses.

Segunda dosis: a los 18 meses.

Vacunación atrasada: vacuna SPR

Primera dosis

Según el esquema oficial del MSPAS, debe aplicarse al cumplir un año.

Si no se ha recibido, debe colocarse en el primer contacto con servicios de salud.

Segunda dosis

Debe aplicarse a los 18 meses.

Si no se ha recibido, se puede administrar con un intervalo mínimo de un mes después de la primera dosis.

Otros casos

Si hay contacto con un caso confirmado, puede administrarse desde los 8 meses de edad o consulte con un médico.

Aplica desde el año de edad hasta los 15 años.

A partir de los 11 años, se sustituye la SPR por la SR, debido a la mayor reacción del componente contra paperas en este grupo.

Nota: En caso de viajes internacionales, se recomienda consultar con el pediatra.

¿Quiénes no se deben vacunar?

Por ser un virus vivo el de la vacuna se recomienda no vacunar a los siguientes grupos:

Personas severamente inmunocomprometidas por una enfermedad de base (leucemia, linfoma), o por el uso de altas dosis de esteroides

Personas con VIH clínico-sintomáticos

Embarazadas

Por su parte, Ericka Gaitán, médica epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Departamento de Vigilancia y Control de la Dirección de Epidemiología y Gestión de Riesgo del Ministerio de Salud y Asistencia Social, (MSPAS) aclara que no se trata de vacunar indiscriminadamente. "Existe una memoria inmunológica en la población, producto de más de cinco décadas de vacunación y campañas exitosas. En adultos mayores de 60 o 65 años, la inmunidad suele ser natural, ya que estuvieron expuestos al virus cuando aún circulaba ampliamente", explica.

No es necesario medir anticuerpos de rutina ni revacunar a personas adultas que cuenten con dos dosis documentadas o con antecedentes de la enfermedad. La excepción es el personal de salud, que debe tener su esquema completo y actualizado debido a la exposición constante a pacientes con fiebre y exantema (aparición de erupción o sarpullido visible en la piel).

Con información de Tusalud.com.gt , de ALMA y la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI).