Guatemala suma 105 casos de sarampión y Salud indica qué departamentos son los más afectados

Guatemala registra más de cien casos de sarampión. (Foto Prensa Libre: Freepik)
El Ministerio de Salud informó este jueves 29 de enero que Guatemala suma 105 casos de sarampión, tras haberse reportado un brote a principios de este mes.
Añadió que, de los pacientes, siete están hospitalizados, y que hay casos en 12 departamentos y 27 municipios. Sololá y Guatemala concentran al menos el 50% de los contagios.
Ericka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud, indicó que se da seguimiento a cada paciente, sus contactos y las áreas donde se han movilizado, con el fin de contener el brote.
Añadió que Sololá concentra la mayoría de los casos porque ahí comenzó el brote y la vacunación no ha sido la ideal, lo que contribuye a la transmisión de la enfermedad. Le sigue el departamento de Guatemala.
Indicó que la mayoría de los casos se han detectado en personas de entre 15 y 39 años.
Alertó que el sarampión puede ser grave y originar complicaciones neurológicas, gastrointestinales y otras relacionadas con la neumonía. Además, deja al paciente vulnerable ante otras enfermedades.
“El sarampión puede causar serios problemas de salud, llevar a las personas a hospitalizar, incluso llevar a la muerte”, alertó. Luego mencionó que en México se han reportado fallecidos por esta enfermedad.
Según los datos, siete pacientes están hospitalizados y 34 reciben tratamiento ambulatorio.
El Ministerio de Salud informó que, a través de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo, el viernes 2 de enero, mediante los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional, fue notificado un caso positivo de sarampión en un adulto masculino, de origen y residencia en El Salvador.
Explicó que, en la investigación epidemiológica, se estableció que el caso positivo asistió a un evento religioso desarrollado del 10 al 14 de diciembre del 2025 en Santiago Atitlán, Sololá, al que asistieron unas dos mil personas de México, Estados Unidos y Centroamérica, incluida Guatemala.
Departamentos con más casos
Datos de Salud detallan los departamentos con más casos de sarampión:
- Sololá: 45 casos
- Departamento de Guatemala: al menos 25 casos
- Escuintla: ocho casos
- Izabal: cinco casos
