Guatemala suma 105 casos de sarampión y Salud indica qué departamentos son los más afectados

Comunitario

Guatemala suma 105 casos de sarampión y Salud indica qué departamentos son los más afectados

Guatemala mantiene brote de sarampión; Salud alerta sobre riesgos de la enfermedad.

y

|

time-clock

SARAMPIÓN

Guatemala registra más de cien casos de sarampión. (Foto Prensa Libre: Freepik)

El Ministerio de Salud informó este jueves 29 de enero que Guatemala suma 105 casos de sarampión, tras haberse reportado un brote a principios de este mes.


Añadió que, de los pacientes, siete están hospitalizados, y que hay casos en 12 departamentos y 27 municipios. Sololá y Guatemala concentran al menos el 50% de los contagios.

Ericka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud, indicó que se da seguimiento a cada paciente, sus contactos y las áreas donde se han movilizado, con el fin de contener el brote.

Añadió que Sololá concentra la mayoría de los casos porque ahí comenzó el brote y la vacunación no ha sido la ideal, lo que contribuye a la transmisión de la enfermedad. Le sigue el departamento de Guatemala.

EN ESTE MOMENTO

Fachada del Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno de Guatemala, en el marco del estudio de verificación de recursos humanos del Estado.

¿En qué consiste el estudio del Gobierno para verificar al personal del Estado?

Right
Contenedores en un buque en actividades en el puerto aranceles Estados Unidos

Firma de acuerdo con EE. UU. por aranceles genera expectativa, pero hay incertidumbre por algunos productos  

Right

Indicó que la mayoría de los casos se han detectado en personas de entre 15 y 39 años.

Alertó que el sarampión puede ser grave y originar complicaciones neurológicas, gastrointestinales y otras relacionadas con la neumonía. Además, deja al paciente vulnerable ante otras enfermedades.

“El sarampión puede causar serios problemas de salud, llevar a las personas a hospitalizar, incluso llevar a la muerte”, alertó. Luego mencionó que en México se han reportado fallecidos por esta enfermedad.

Según los datos, siete pacientes están hospitalizados y 34 reciben tratamiento ambulatorio.

El Ministerio de Salud informó que, a través de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo, el viernes 2 de enero, mediante los mecanismos del Reglamento Sanitario Internacional, fue notificado un caso positivo de sarampión en un adulto masculino, de origen y residencia en El Salvador.

LECTURAS RELACIONADAS

Sarampión enfermedad

Mayor brote de sarampión en más de 30 años: Los síntomas y recomendaciones ante la alerta

chevron-right
Young woman is suffering from a headache against a yellow background. Studio shot.

Médicos alertan: Ignorar síntomas es una de las principales causas de diagnósticos tardíos en Guatemala

chevron-right

Explicó que, en la investigación epidemiológica, se estableció que el caso positivo asistió a un evento religioso desarrollado del 10 al 14 de diciembre del 2025 en Santiago Atitlán, Sololá, al que asistieron unas dos mil personas de México, Estados Unidos y Centroamérica, incluida Guatemala.

Para leer más: El caso del paciente cero en Santiago Atitlán que activó la alarma del sarampión en Guatemala 

Departamentos con más casos

Datos de Salud detallan los departamentos con más casos de sarampión:

  • Sololá: 45 casos
  • Departamento de Guatemala: al menos 25 casos
  • Escuintla: ocho casos
  • Izabal: cinco casos

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

Lee más artículos de Andrea Domínguez

ARCHIVADO EN:

Alerta por sarampión Casos de sarampión en Guatemala Ministerio de Salud Sarampión en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS