El caso del paciente cero en Santiago Atitlán que activó la alarma del sarampión en Guatemala 

Situado a la orilla del lago de Atitlán, en el departamento de Sololá, a unos 127 kilómetros de la ciudad capital, el municipio de Santiago Atitlán se presenta como un tesoro turístico que alberga artistas, artesanos, murales de colores vibrantes y un clima templado, perfecto para vacacionar.

Al llegar al parque central, se percibe la cotidianidad de sus habitantes: ventas de comida, frutas y verduras, ropa... en pocas palabras, un martes cualquiera. Con una pequeña diferencia.

En una bocina, un mensaje en idioma tz’utujil decía: “El sarampión es una enfermedad producida por un virus muy contagioso que causa fiebre alta, erupción en toda la piel del cuerpo iniciando en la cara hasta los pies, tos seca, ojos llorosos y congestión nasal”. Era la voz de una trabajadora del Puesto de Salud de Panaj, perteneciente a la red local de salud del municipio.

El mensaje se enfocaba en informár qué es el sarampión, a quién afecta, cómo se transmite, cuáles son los efectos secundarios, cómo se previene y a dónde acudir si se presentan síntomas; en pocas palabras, generalidades sobre una enfermedad que, si bien representa una alerta poco común desde hace muchos años —incluso para todo el país—, hoy resulta necesaria ante la emergencia.

La información en idioma tz’utujil fue clave para comunicar riesgos sin generar alarma en la población. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Cronología de la enfermedad

El 2 de enero, el Distrito Municipal de Salud de Santiago Atitlán recibió una alerta del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) por un caso confirmado por laboratorio de sarampión en un adulto salvadoreño.

Este primer caso positivo visitó el país durante las últimas semanas de diciembre y asistió a un evento religioso que congregó a unas dos mil personas procedentes de México, Estados Unidos y Centroamérica, incluida Guatemala.

“Cuando se notificó esa información, se activaron los equipos de respuesta inmediata a nivel nacional, departamental y distrital, para que pudiéramos dar inicio al plan de contingencia”, comentó a Prensa Libre la doctora Rebeca Chiyal, coordinadora del Distrito Municipal de Salud de Santiago Atitlán.

Este plan buscaba identificar lo más rápido posible otros casos confirmados de la enfermedad, para evitar la propagación del virus y en un lapso de 48 horas, las autoridades lograron identificar cuatro casos más.

Equipos de salud activaron un plan de contingencia para identificar y contener contagios en menos de 48 horas. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Parte de las acciones inmediatas que se tomaron en el municipio fue la notificación al resto de los interesados: instituciones privadas de salud, líderes comunitarios, bomberos voluntarios, restaurantes, hoteles, farmacias, ONG, entre otros.

“Interrumpimos una reunión del Comude —Consejo Municipal de Desarrollo— y se notificó a la municipalidad antes de esta reunión para activar la alerta en los centros de operación de emergencia municipal”, explicó Chiyal.

“Obtuvimos un espacio en el Comude donde se les socializó a las autoridades comunitarias el tema de cómo íbamos con el sarampión, siempre manejando con profesionalismo el tema”. Esto permitió que todos los interesados estuvieran al tanto de la situación y pudieran tomar acciones inmediatas.

El objetivo de las notificaciones, según Chiyal, no era alarmar a la población, sino crear una cultura de prevención para contener la enfermedad y evitar su propagación.

“Después dimos un comunicado de prensa a los medios locales de nuestro municipio, en idioma tz’utujil, para explicar qué es el sarampión. La intención no era alarmar, sino informar y recordar —detalles de la enfermedad—, ya que el último caso autóctono de sarampión se registró en 1997”.

El sarampión en la historia de Guatemala

El sarampión no es una enfermedad nueva; siempre ha existido. Según la infectóloga pediatra y secretaria de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), Alicia Chang, hasta antes de 1960 “todo el mundo se contagiaba de sarampión”.

Sin embargo, el último brote grande de esta enfermedad registrado en el país fue en 1989. Éricka Gaitán, epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud, comentó que en ese entonces los sistemas de salud fueron notificados de más de 15 mil contagios, y se reportó una alta mortalidad. Aunque no se tiene una cifra exacta, Chang estima que fue del 60%.

Debido a este brote, las autoridades de ese entonces iniciaron campañas masivas de vacunación, lo que permitió que “Guatemala certificara libre de sarampión al país en 1997”, comentó Gaitán, año en el que se reportaron los últimos casos.

En el 2018, las alertas se encendieron nuevamente, ya que las autoridades fueron notificadas de un caso de sarampión. Se trataba de una joven de 17 años que había participado en un intercambio en Alemania y, al regresar a Guatemala, era portadora del virus.

“En ese momento, los equipos de respuesta del Ministerio de Salud activaron toda una serie de acciones de contención y emprendieron una búsqueda permanente de más casos derivados del movimiento de la jovencita, y cerraron el caso sin ningún otro contacto”, explicó Gaitán.

Siete años después, en noviembre de 2025, el MSPAS registró un hallazgo de laboratorio en una niña de dos años. Los resultados confirmaron que la menor estaba infectada con el virus del sarampión. Ese caso fue tratado como un cuadro atípico, ya que la niña contaba con una dosis de la vacuna.

El 29 de enero de 1990, Prensa Libre reportaba que la epidemia de sarampión ya había cobrado más de 200 vidas y se habían registrado un total de 2,400 casos. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Vacuna del sarampión en Guatemala

Aunque no es frecuente, este tipo de casos puede ocurrir. Según Chang, una dosis de la vacuna SRP (Sarampión, Rubéola y Paperas) ofrece un 93% de inmunidad, mientras que con dos dosis la protección alcanza el 97% de por vida.

La vacuna es tan efectiva que, según la infectóloga, se llegó a controlar totalmente la enfermedad no solo en Guatemala, sino en toda la región. Sin embargo, con los brotes recientes en Estados Unidos, México, Guatemala y otros países de Latinoamérica, se perdió “el estatus de estar libres de sarampión en las Américas”.

Pese al reciente brote, los niveles de vacunación en el país se mantienen. Según los registros del MSPAS, el país cerró el 2025 con una cobertura del 88.0% para la primera dosis de SRP y del 82.6% para la segunda, a nivel nacional.

Además, con las alertas epidemiológicas activas desde marzo del 2025, el MSPAS se preparó reformulando la cantidad de vacunas solicitadas “para garantizar que para el 2026 íbamos a tener una cantidad superior a los seis meses de abastecimiento que se sugiere”, explicó Gaitán.

Con el anuncio que hace la enfermera a través de la bocina, varios curiosos se acercan a preguntar sobre la situación. Unos para resolver dudas, otros para saber qué está pasando y otros más con interés de vacunarse.

La enfermera les explica que, si ya se habían vacunado, no era necesario hacerlo nuevamente, pues ya contaban con inmunidad contra el virus.

Los datos lo confirman: el municipio de Santiago Atitlán cerró el 2025 con una cobertura del 83.9% para la primera dosis de SRP y del 79% para la segunda.

“Es necesario vacunarse. Mis nenes tienen todo su esquema de vacunación completo y les di el seguimiento necesario desde que nacieron”, expresó Karen González, madre de dos niños y residente de Santiago Atitlán.

Ella está consciente del brote reciente de sarampión en el área; sin embargo, tanto ella como su familia están tranquilos porque todos están vacunados.

Los niveles de vacunación en Santiago Atitlán se mantienen, aunque no alcanzan la cobertura ideal. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Esfuerzos extra y complicaciones

De puerta en puerta, personal del MSPAS recorre las calles de Santiago Atitlán en busca de personas no vacunadas, para inmunizarlas en ese momento. Visitan un promedio de 25 casas al día, con el objetivo de cubrir unas nueve mil viviendas del casco urbano del municipio en un lapso de dos semanas, mediante búsqueda activa de casos de sarampión y vacunación.

Reciben algunas respuestas como “no me interesa”, “no tengo tiempo” o “no me quiero vacunar”, pero en su mayoría los vecinos colaboran con ellos.

A pesar de los esfuerzos en comunicación que han hecho las autoridades, muchos habitantes desconocen que en su municipio hay un brote de sarampión. En algunos casos, esto se debe a la barrera del idioma.

Los habitantes de Santiago Atitlán hablan tz’utujil, y según explica Chiyal, esto representa un reto, ya que generalmente a las enfermedades “les damos a veces un apellido, y en español estas se diferencian con claridad. Sin embargo, en tz’utujil es necesario describir los síntomas y hacer comparaciones con situaciones conocidas para que la gente pueda identificar y diferenciar cada enfermedad”. Esto ayuda a evitar confusiones con otras afecciones, como la varicela.

Brigadas de salud recorren casa por casa para vacunar y detectar posibles casos no reportados. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Por su parte, el sector turístico también se mantiene en alerta. Carlos Can, marinero motorista de la cuenca del lago de Atitlán, relata que, a pesar de conocer sobre el brote de sarampión, “no hay ningún tipo de seguridad”.

Según Can, a los turistas más curiosos que preguntan por la situación se les explica que son pocos los contagios en el área y que no hay nada de qué preocuparse.

Las medidas que implementan en las embarcaciones se enfocan en “mantener un buen orden para evitar aglomeraciones. Además, se refuerzan prácticas de aseo, como el uso de geles antibacteriales, para reducir el riesgo de contaminación por contacto”, explicó. Sin embargo, el flujo de visitantes continúa de manera normal.

Otra medida adoptada para evitar la propagación del virus fue comenzar el ciclo escolar de forma remota en los colegios privados y por cooperativa.

El sector turístico continúa operando con normalidad, reforzando medidas de orden y prevención. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

IA en función de la salud

Chiyal explica que tienen identificados todos los casos del municipio. Además, el MSPAS, en conjunto con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), está creando un mapa de rastreo en tiempo real, apoyado en inteligencia artificial.

El plan piloto está siendo trazado en Santiago Atitlán, donde se ha detectado la mayor cantidad de casos y el brote original, y luego se buscará expandirlo al resto del país.

Según explican, esta herramienta permitirá la geolocalización de casos confirmados, sus contactos cercanos y el análisis del comportamiento de la transmisión de la enfermedad en las comunidades. Su objetivo es fortalecer la investigación de casos en el área epidemiológica y el rastreo de contactos, facilitando la identificación de periodos de incubación, periodos infecciosos y posibles exposiciones, lo que permitirá una respuesta más rápida y focalizada por parte de las autoridades de salud.

Este mapa servirá de apoyo para la aplicación de medidas como el autoaislamiento y la cuarentena, tomando en cuenta a personas sintomáticas, asintomáticas y presintomáticas.

El MSPAS y el CDC desarrollan un mapa de rastreo con inteligencia artificial para seguimiento de casos. (Foto Prensa Libre: Juan Diego González)

Entre la alerta epidemiológica y la vida diaria

Al cierre de esta nota, el país ya registraba 12 casos confirmados de sarampión en Santiago Atitlán, Sololá Petén, Ciudad de Guatemala, Puerto Barrios, Izabal y Escuintla.

A pesar de que el virus del sarampión es uno de los más virulentos y su índice de reproducción está entre 12 y 18 —es decir, que en promedio una persona infectada puede contagiar entre 12 y 18 individuos no vacunados—, y pese a las acciones de las autoridades de salud, la vida en Santiago Atitlán no se detiene.

Los turistas siguen llegando, los negocios continúan vendiendo sus productos con normalidad y los mercados abren todos los días, como es costumbre. La alerta está, pero no hay miedo, no hay alarma. La cotidianidad continúa, pero con una responsabilidad compartida.

La alerta no busca detener al municipio, ni al país y la prevención se ha vuelto parte del día a día: vacunarse, informarse y acudir a los servicios de salud ante cualquier síntoma son hoy las claves para que la alerta no se convierta en emergencia.

Con información de Andrea Domínguez*