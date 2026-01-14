Dónde conseguir la vacuna contra el sarampión en Guatemala y cómo saber si necesita vacunarse

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social informó que ante los aumentos de casos de sarampión el ministerio activó un plan de prevención y explicó dónde vacunarse en Guatemala, quiénes deben recibir refuerzo, así como las edades a las que corresponde la inmunización.

Hasta el 13 de enero de 2026, se reportan 10 casos de sarampión en Santiago Atitlán, Sololá, y uno en la Ciudad de Guatemala, correspondiente a un adolescente de 14 años que estuvo en el municipio durante las festividades de fin de año.

Los primeros cinco casos positivos fueron confirmados el 2 de enero, y posteriormente se identificaron otros cinco en el mismo municipio. El último caso notificado fuera del área fue confirmado por Salud en la capital.

Abastecimiento y disponibilidad de vacunas

Ante el reciente aumento de casos de sarampión en Guatemala, las autoridades de Salud reiteraron que la vacuna contra el sarampión está disponible en todos los puestos y centros de salud del país, sin ningún costo.

Ericka Gaitán, médica epidemióloga responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación del Ministerio de Salud, asegura que existe abastecimiento suficiente de vacunas SR (sarampión y rubéola) y SPR (sarampión, paperas y rubéola) en la red nacional.

Gaitán indica que desde 2025 se fortaleció la planificación y adquisición de biológicos, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a través del Fondo Rotatorio, lo que permitió incrementar las dosis disponibles a nivel nacional.

Otras opciones para obtener la vacuna contra el sarampión

Además de los puestos y centros de salud estatales, la Fundación Desarrolla Guatemala (Fundegua) informó sobre otras alternativas donde la población puede acceder a la vacuna contra el sarampión en el país:

Centros de Atención Permanente (CAP): atienden de lunes a domingo, de 8 a 21 horas. La disponibilidad de vacunas y horarios puede variar según el centro.

La disponibilidad de vacunas y horarios puede variar según el centro. Jornadas de Vacunación Integral: se realizan de forma periódica y se anuncian a través de las redes sociales oficiales de Fundegua y autoridades de salud.

de Fundegua y autoridades de salud. Consultorios del IGSS: disponibles exclusivamente para afiliados al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.

Clínicas y médicos privados: ofrecen la vacuna de forma particular. El costo aproximado es de Q250 por dosis, y el esquema completo requiere dos dosis.

Población priorizada para la vacuna

Actualmente, la vacuna SPR está dirigida principalmente a infantes en edad para vacunarse:

Niños de 12 meses, para la primera dosis (SPR1)

Niños de 18 meses, para la segunda dosis (SPR2)

Niños hasta los 11 años con esquemas incompletos o atrasos en su carnet de vacunación

El Ministerio de Salud hizo un llamado a los padres de familia para que revisen el carnet de vacunación de sus hijos y acudan al centro de salud más cercano si detectan alguna dosis pendiente.

¿Hasta qué edad se puede poner la vacuna del sarampión?

En el caso de personas mayores de 15 años, la vacuna SR se ofrece principalmente a grupos priorizados, como:

Personal de salud

Estudiantes de ciencias de la salud

Socorristas y comadronas

Personas con mayor riesgo de contacto con pacientes

Sin embargo, Ericka Gaitán, indica que para quienes tengan dudas sobre su esquema pueden acudir a un centro de salud para una evaluación médica y determinar si necesitan un refuerzo. Esto sin importar la edad.

Protección de por vida

Gaitán también recordó que la vacuna contra el sarampión no es anual. Con dos dosis aplicadas durante la infancia, la persona adquiere inmunidad permanente, al igual que quienes ya padecieron la enfermedad en el pasado.

La médico añade que, a diferencia de la influenza, que requiere vacunación estacional, el esquema completo contra el sarampión ofrece protección de por vida.

Situación del sarampión en Guatemala

De acuerdo con los registros oficiales, los últimos casos autóctonos de sarampión en Guatemala se reportaron en 1997, mientras que en 2018 se documentó un caso importado.

Las autoridades sanitarias explicaron que, para finales del año pasado, debido al flujo turístico y migratorio, ya se había identificado el riesgo de reintroducción del virus, por lo que el plan de prevención se enfocó principalmente en niños con esquemas incompletos de vacunación.