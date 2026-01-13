CDC de EE. UU. despliega equipo en Santiago Atitlán para apoyar control del sarampión

Santiago Atitlán, Sololá, se ha convertido en el epicentro del brote de sarampión que mantiene en alerta a las autoridades de salud de Guatemala, al concentrar siete de los 10 casos confirmados a nivel nacional.

Los otros tres casos se reportan en San Luis, Petén; Ciudad de Guatemala; y Puerto Barrios, Izabal, según datos oficiales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) hasta el 13 de enero.

Ante esta situación, especialistas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) se trasladaron a Santiago Atitlán para brindar apoyo técnico y fortalecer la vigilancia epidemiológica en coordinación con las autoridades locales.

El personal de salud ha intensificado las jornadas de vacunación casa por casa y las acciones de educación comunitaria, con el objetivo de contener el brote, proteger a la población y evitar la propagación del virus hacia otros municipios.

Además, se mantienen suspendidas las clases presenciales en el área hasta el 30 de enero. Durante este período, las actividades escolares continuarán de forma virtual.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa, pero prevenible mediante la vacuna SPR, que se aplica en dos dosis: la primera al año y la segunda a los 18 meses. Las autoridades reiteraron el llamado a los padres de familia a revisar el esquema de vacunación de sus hijos y acudir a los servicios de salud para completarlo si es necesario.

Según el MSPAS, las personas vacunadas con las dos dosis de la SPR, así como quienes contrajeron la enfermedad en décadas anteriores, cuentan con una inmunidad de por vida.

La médica epidemióloga Erika Gaitán, responsable de la vigilancia de enfermedades prevenibles por vacunación, indicó que el seguimiento de casos continúa y que es fundamental consultar a los servicios de salud ante la aparición de fiebre, sarpullido y otros síntomas relacionados con la enfermedad.

