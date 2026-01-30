Qué debe saber sobre el mortal virus Nipah, en medio del brote en India

Tailandia implementó el domingo puntos de control de salud para pasajeros procedentes de Bengala Occidental, y los Centros para el Control de Enfermedades de Taiwán anunciaron planes para incluir la enfermedad como una amenaza de categoría 5, informaron medios locales.

Se han confirmado dos casos, según informó el Ministerio de Salud de la India en un comunicado el martes. Se ha monitoreado y realizado pruebas a casi 200 contactos cercanos, según el comunicado.

Casi todos los años se producen brotes de Nipah (que, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, tiene una tasa de mortalidad del 40% al 70%) en el sur de Asia. Sin embargo, existe poca concienciación mundial sobre el virus. Durante el brote en curso, no se han reportado casos fuera de la India.

- - -

¿Qué es el virus Nipah y cómo se transmite?

El virus Nipah es zoonótico y se transmite de animales a personas. Se puede contraer por contacto directo con animales infectados, principalmente murciélagos zorros voladores y cerdos, así como a través de sus tejidos o secreciones contaminados.

Se puede infectar al consumir alimentos, como frutas, contaminados por los animales en cuestión. Se han vinculado brotes en Bangladés con el jugo crudo de dátil elaborado con savia contaminada por murciélagos frugívoros.

Una vez que el virus se propaga a los humanos, puede transmitirse de persona a persona a través del contacto cercano.

En el caso del brote en India, como en casos anteriores y en otros brotes virales, una mayor vigilancia en la región y el control de viajes serán cruciales para controlar la propagación, dicen los expertos.

- - -

¿Qué tan contagioso es el virus Nipah?

El virus Nipah se descubrió en Malasia en 1999, cuando un importante brote entre criadores de cerdos causó la muerte de más de cien personas. Es altamente contagioso entre los cerdos.

Desde entonces, se han producido brotes de Nipah casi anualmente en Asia, especialmente en Bangladés y la India. En los últimos años, se han producido brotes rutinarios en Bangladés con un patrón estacional predecible entre diciembre y abril, según una investigación publicada en un artículo de noviembre en la revista Journal of Infection and Public Health. Los autores relacionaron este patrón con la temporada alta de recolección de savia cruda de palmera datilera, una exquisitez y tradición cultural. Los murciélagos frugívoros suelen vivir en las palmeras datileras.

También se han producido brotes en Malasia, Filipinas y Singapur.

El brote de este mes es notable porque es el primer brote confirmado en Bengala Occidental desde el 2007. "Esto representa el regreso de Nipah a esta zona después de un largo período, lo cual es preocupante desde el punto de vista de la vigilancia", dijo Lauren Sauer, profesora asociada del Centro Médico de la Universidad de Nebraska.

Este mes, los gobiernos de India y Bengala Occidental implementaron medidas de salud pública rápidas e integrales de acuerdo con los protocolos establecidos, según el Ministerio de Salud. Implementaron una vigilancia reforzada, pruebas de laboratorio e investigaciones de campo, lo que garantizó la contención oportuna de los casos. No se han detectado más casos de Nipah desde los dos casos originales, según el ministerio.

Cuando los científicos se apresuraban a descubrir el origen de la pandemia del coronavirus en el 2020, el primer brote de Nipah se consideró un caso práctico de propagación de enfermedades zoonóticas de animales a humanos. (El origen zoonótico del coronavirus que provocó la pandemia no se ha demostrado, pero sigue siendo una de las principales explicaciones).

- - -

¿Cuáles son los síntomas del virus Nipah?

La enfermedad comienza a los pocos días de la infección, con síntomas como fiebre, dolor de cabeza, tos, dolor muscular y dificultad para respirar. A medida que la infección progresa, los pacientes pueden experimentar síntomas neurológicos, como inflamación cerebral, que puede ser mortal.

Quienes sobreviven a la encefalitis, o inflamación del cerebro, pueden recuperarse, pero a veces enfrentan consecuencias de por vida, incluidos trastornos convulsivos.

- - -

¿Cómo se trata el virus Nipah?

Según los CDC, entre el 40 y el 70 por ciento de las personas que contraen el virus Nipah mueren.

Advierten de que no existen tratamientos autorizados para la enfermedad de Nipah. Tampoco hay vacunas disponibles.

En el 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) identificó al virus Nipah como un patógeno prioritario que requiere urgentemente investigación y desarrollo acelerados. Sin embargo, según los expertos, el conocimiento sobre el virus Nipah sigue siendo bajo.

Hay vacunas prometedoras en varios ensayos, así como también avances recientes en tratamientos con anticuerpos monoclonales, dijo Sauer.

Dado que no se conocen medicamentos para prevenir o tratar la enfermedad, la mejor manera de prevenir la infección es conocer los factores de riesgo, según la OMS. Esto incluye medidas para reducir el acceso de los murciélagos a los sitios de recolección de savia de la palmera datilera y hervir el jugo recolectado. La OMS recomienda a los agricultores que consideren la proximidad a los murciélagos al establecer nuevas granjas porcinas en la región vulnerable.

El tratamiento se limita a una atención que es “mayormente de apoyo y requiere una gestión de cabecera de alta calidad y que requiere muchos recursos”, dijo Sauer.