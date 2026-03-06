Documental revela el trabajo del Grupo Élite Génesis para proteger la Selva Maya en Guatemala

El documental “Last Lands: Guatemala: El futuro del Parque Nacional Mirador–Río Azul y Biotopo Dos Lagunas” fue presentado con el apoyo de la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (Fundaeco) y la Embajada Británica en Guatemala durante un evento privado.

La producción es un espacio que muestra la vida actual en el Parque Nacional Mirador–Río Azul y el Biotopo Protegido Naachtún–Dos Lagunas, territorios considerados el corazón de la Selva Maya y un corredor biológico fundamental para Centroamérica.

Durante los casi 30 minutos, se muestra la labor del Grupo Élite Génesis, un equipo especializado de guardaparques que opera en zonas de alta complejidad y en áreas cercanas a la frontera internacional.

Durante la actividad participaron invitados especiales, entre ellos Richard Hansen, director del sitio arqueológico El Mirador y Francisco Asturias, director regional de Petén de Fundaeco, ambos han trabajado por la conservación de estos lugares emblemáticos para la historia arqueológica y natural del país.

Operativos y vigilancia en la selva

El documental fue transmitido en la cadena ABC en televisión abierta en todo Estados Unidos hace aproximadamente ocho meses. La producción narra el trabajo de conservación en estas áreas protegidas y expone las amenazas que enfrentan y está disponible en YouTube.

Entre el 2020 y el 2025, el grupo élite ha logrado avances significativos que muestran parte del trabajo diario.

6,308 patrullajes realizados

326,003 kilómetros recorridos, equivalentes a más de ocho vueltas al planeta

Operativos combinados nacionales y transfronterizos

Acciones directas contra campamentos ilegales, incendios forestales provocados y actividades ilícitas como caza, pesca y tala ilegal

Cada una de las imágenes muestra el trabajo de los guardabosques. El parque está bajo muchas presiones: incendios forestales, extracción ilegal de madera e invasiones.

“Si perdemos esta selva, perdemos algo que pertenece a toda la Tierra”, dicen los entrevistados, quienes aseguran haber recibido más de cien amenazas por su trabajo.

Presiones del crimen organizado

Como se muestra en el documental, el parque se encuentra cerca de regiones afectadas por la narcoganadería, donde se han registrado invasiones, apertura de áreas para ganado y construcción de pistas clandestinas.

En los últimos años se han tenido intentos de invasión del parque, con construcción de carreteras hacia el área protegida e intentos de trazar parcelas dentro del parque, a unos 10 kilómetros de la Gran Pirámide de La Danta.

Guardaparques en primera línea

Por su parte, Francisco Asturias, director regional de Petén de Fundaeco, subrayó que detrás de las cifras hay personas que arriesgan su vida.

“Detrás de estas cifras hay hombres y mujeres que recorren la selva profunda durante días, enfrentando condiciones extremas. Más allá de la infraestructura, la tecnología y la coordinación interinstitucional, lo que sostiene esta labor es su convicción por proteger un patrimonio natural y cultural que pertenece a Guatemala y al mundo”, comentó.

Según Asturias, el documental no solo expone riesgos, sino que también muestra el compromiso humano detrás de la defensa de la biodiversidad, los sitios arqueológicos y los corredores biológicos más importantes de la región.

“La protección del corazón de la Selva Maya no es únicamente una causa ambiental; es una decisión estratégica para el país y una responsabilidad compartida”, puntualizó.

Parte del Grupo Élite que trabaja en el área de protección en la selva maya. (Foto Prensa Libre: Fundaeco)

Fondos limitados para la conservación

Asturias también reconoció que Fundaeco ha logrado obtener fondos durante los últimos años, aunque estos son limitados.

“Los fondos que hemos conseguido para trabajar en los últimos 11 o 12 años son muy limitados y se están acabando. No hay forma de mantener un parque nacional de manera autosostenible”, explicó.

Según Asturias, una manera de garantizar la protección a largo plazo es con financiamiento estatal.

“Parece que tenemos que esperar a que este parque esté completamente invadido y casi perdido para que entonces se asignen recursos mayores ”, expresó Asturias.

La crisis económica

Se ha contado con apoyo económico de donaciones y diversos programas, sin embargo, “nuestro temor es que, si ese nivel de protección baja, vamos a tener invasiones al parque”, detalla Marco Vinicio Cerezo Blandón, director de Fundaeco.

Sin embargo, el financiamiento enfrenta dificultades. “El dilema es que el mundo está en una situación complicada. Desaparece USAID, que apoyaba esfuerzos de conservación; se reducen los fondos de la filantropía privada debido a la crisis económica y a la guerra en Ucrania, y en este momento Fundaeco enfrenta una falta de recursos para proteger el parque durante los próximos dos años”, dice Cerezo.

Por ahora existe una iniciativa internacional que desea igualar donaciones de empresas guatemaltecas para duplicar lo que se haga por este lugar.

Además de buscar el apoyo de donantes guatemaltecos e internacionales, otra manera de apoyar a la conservación de estos lugares es el turismo.

Se requiere de una caminata de dos días hacia la pirámide de La Danta, una experiencia única que permite apreciar la riqueza natural y cultural de Guatemala.

Asimismo, destaca que los ciudadanos pueden contribuir con pequeñas donaciones. “Desde 5 o 10 dólares, cualquier aporte ayuda. Muchas de las donaciones que recibimos provienen de ciudadanos que aportan pequeñas cantidades, y todo eso contribuye al esfuerzo de conservación”, afirma.

"Debemos pedir a nuestros diputados que asignen recursos al Consejo Nacional del Áreas Protegidas y al parque el Mirador para que no dependamos solo de donaciones", dice Cerezo.

Una imagen de la localización y cercanía de fincas ganaderas con la selva maya. (Foto Prensa Libre: cortesía Fundaeco)

Cooperación regional

“Se firmó junto con México y Belice la Declaración de Calakmul, y esperamos que esta iniciativa de la Gran Selva Maya contribuya a que los tres países unan fuerzas, asignen más recursos y fortalezcan la protección de la selva”, indicó Cerezo.

Juliana Correa, embajadora británica en Guatemala, destacó la importancia del trabajo de los guardaparques.

“Quiero reconocer profundamente la labor incansable del Grupo Élite Génesis, a quien he tenido el gusto de conocer personalmente. Su compromiso demuestra que proteger la Selva Maya es posible cuando actuamos juntos y de manera coordinada”, señaló.

Correa destaca que es importante conocer que esto existe y la necesidad de protegerlo y de ahí con un compromiso y con la determinación de apoyar. Existen diferentes dinámicas para apoyar desde el reconocimiento, seguir los proyectos en redes sociales, entender qué hacen, entender los retos que tienen, hasta contribuciones de todo tipo, porque creo que la amenaza a la que se enfrenta específicamente, en este caso el grupo Génesis, es una amenaza bien financiada, como lo es el crimen organizado y estos son grupos de personas que básicamente lo que las acompaña es la valentía, destaca.

"Así que todo el tipo de colaboraciones son importantes porque si no protegemos lo que hay aquí y ahora, mañana no va a haber nada que defender, mañana no va a haber bonos de carbón que vender, mañana no va a haber selva. Así que creo profundamente que hay que proteger el aquí y el ahora", agrega.