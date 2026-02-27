Netflix presenta 10 estrenos de series, películas y eventos en vivo para marzo 2026

Marzo arrana con novedades en una de las plataformas más exitosas de streaming: Netflix que ha sido noticia por el negocio fallido con Warner Bros. Discovery. La transmisión en vivo de los premios SAG será una de las primeras actividades el 1 de marzo. Estos premios se otorganpor el Sindicato de Actores de Cine en los Estados Unidos para reconocer las principales interpretaciones realizadas por sus miembros.



Otro de los momentos más esperados será el regreso de BTS que tendrá también una transmisión en vivo y un documental. Además, de las películas y series que serán parte de la plataforma.

Peaky Blinders: El hombre inmortal estará también disponible. La película dirigida por Tom Harper y escrito por Steven Knight sitúa la historia en Birmingham durante 1940. El Guasón 2 se unirá también al universo de Netflix.





1 SAG Awards

Transmisión 1 de marzo

Los Screen Actors Guild Awards, mejor conocidos como SAG Awards se transmitirán por la plataforma a partir de las 19 horas. Estos premios se han convertido en uno de los principales eventos cinematográficos en Hollywood, debido a que los candidatos son nombrados por más de 4 mil miembros elegidos aleatoriamente, entre los más de 120 mil miembros con los que cuenta actualmente el sindicato.

Las estatuillas de los Premios al Actor, terminadas y fundidas (Foto Prensa Libre: AFP)

2. DOC

Estreno 4 de marzo

Después de un intento de asesinato, Andrés Ferrara, jefe de medicina interna, pierde la memoria de los últimos doce años de su vida. Al enfrentarse a una vida que ya no reconoce como propia, debe reaprender muchas lecciones mientras intenta recuperar todo lo que alguna vez amó y que ahora parece irremediablemente perdido. Ferrara tendrá que volver a conocerse a sí mismo y reconstruir su vida, con la ayuda - y a veces algunas trabas - de su familia y sus colegas.

3. Vladimir

Estreno 5 de marzo

Una serie que los conocedores consideran que podría llegar a estar entre las favortas. Vladimir es la adaptación de la novela éxito de ventas de Julia May Jonas que sigue la historia de una escritora y profesora que se enamora de un colega menor que ella mientras su vida pasa por una fase complicada.

4. Novio por suscripción

Estreno 6 de marzo

La historia sigue a Seo Mi-rae, una productora de webtoons agotada por el trabajo y decepcionada con el romance en la vida real. Cansada de la monotonía diaria, Mi-rae encuentra una vía de escape en un servicio de citas virtual por suscripción, una simulación que le permite experimentar amores ideales en mundos digitales cuidadosamente diseñados.}

5. El asesino de Tik Tok

Estreno el 6 de marzo

Este documental relata la lucha de una familia por esclarecer la desaparición de una mujer de 42 años en Gandía, que se produjo tras conocer a un popular creador de contenido.





6. Máquina de guerra

Estreno 6 de marzo

Durante la etapa final de la selección de los soldados de élite del Ejército de EE. UU., un ejercicio se convierte en una lucha por sobrevivir ante una amenaza inimaginable.

7. Sesame Street: Plaza Sésamo: Volumen 2

Estreno 9 de marzo

Cada episodio de la temporada actual se desarrolla como una historia corta. Elmo, Abby Cadabby, Cookie Monster y el resto de los personajes tendrán diferentes aventuras. Se espera la aparición de Myley Cyrus y otros invitados especiales.

8. El Guasón 2

Estreno 13 de marzo

Luchando con su doble identidad, el comediante fracasado Arthur Fleck conoce al amor de su vida, Harley Quinn, mientras está encarcelado en el Hospital Estatal de Arkham.

9. Peaky Blinders: El hombre inmortal

Estreno 20 de marzo

Durante la Segunda Guerra Mundial, Tommy Shelby regresa a un Birmingham bombardeado y se involucra en misiones secretas de guerra basadas en hechos reales, enfrentando nuevas amenazas mientras se enfrenta a su pasado y a los crecientes riesgos nacionales.

10. BTS: EL REGRESO

21 y 27 de marzo

El 21 de marzo, el grupo surcoreano BTS actuará en vivo por primera vez después de su pausa, según el comunicado oficial de Netflix. Durante el espectáculo, presentarán por primera vez canciones de su próximo quinto álbum de estudio, ARIRANG, entre otras. El esperado álbum se lanzará el viernes 20 de marzo, un día antes del concierto, detalla el comunicado.

La transmisión será el sábado 21 de marzo, a las 17 horas, desde Gwanghwamun, la puerta principal del histórico palacio Gyeongbokgung, en Seúl.

Además del concierto, Netflix lanzará un documental sobre la creación de ARIRANG, el cual estará disponible a partir del viernes 27 de marzo.

Después del concierto en vivo, la banda se embarcará en el ARIRANG World Tour, que abarcará 34 regiones y contará con 82 espectáculos en todo el mundo.



