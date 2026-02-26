Rauw Alejandro responde a polémica con Cazzu y Christian Nodal: “En ningún momento he hablado mal”

La canción Rosita, que forma parte del álbum del artista Tainy, desató la polémica entre Cazzu y Rauw Alejandro, debido a que este último habría colaborado en el tema, en el cual se haría alusión, en una frase, a lo sucedido en la relación de la cantante con Christian Nodal.

La polémica fue en aumento desde que internautas resaltaron la frase de la canción, hasta los pronunciamientos de Cazzu y la indirecta de Christian Nodal, lo que llevó finalmente al boricua a pronunciarse.

La canción se lanzó el 19 de febrero bajo el nombre de Rosita y llamó rápidamente la atención de los internautas, ya que en esta Tainy reunió a Rauw Alejandro y a Jhay Cortez, quienes durante años mantuvieron una rivalidad y esta es la primera ocasión en que trabajan juntos.

Fue una frase del tema la que desató la polémica, pues en ella se escucha: “La voy a romper y la voy a arreglar. Esto es política para yo robarte. Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal”, verso que salpicó al puertorriqueño, quien colaboró en la canción, ya que se sabe que, de los tres artistas, él tendría mayor cercanía con Cazzu.

La cantante no tardó en reaccionar. Primero dijo que “el arte que hacemos es nuestra postura ante la vida. Ya conocen la mía”, pero el 24 señaló su postura a través de Substack, donde criticó la “camaradería entre varones”, al afirmar que celebran actos innecesarios y convierten la polémica en un producto de venta. Según expresó, el pensamiento de que “el chisme vende más que el arte” está retratado en la industria.

“Van fingiendo no comprender por qué ‘tan ardida ella’, ‘tan resentida la tonta’ (…) Pero para los que aún no despiertan, pensemos juntos lo que me arde… ¿Una separación? ¿Un engaño? ¡Vamos! No soy tan básica. Básicos son los camaradas que por encima de la empatía eligen la reivindicación. Un hombre con alma enamorada no es el problema, el problema real se llama Crónica de un abandono. Y no, no es a mí a quien han abandonado. ¿Me sigue o no me sigue?”, dijo Cazzu en su pronunciamiento, en el que criticó la forma en que se difundió esa frase.

Esto llevó finalmente a que el boricua, Rauw Alejandro, se pronunciara en sus redes sociales, donde explicó: “En ningún momento he hablado mal de Cazzu. La considero una amiga; aunque no tengamos cercanía desde hace años, solo tengo recuerdos bonitos con ella y con su gente”.

Ante la polémica, que llevó a Cazzu a dejar de seguir a Rauw Alejandro y a los otros dos artistas, según señaló el medio Hola!, el cantante puertorriqueño destacó que Rosita es una canción del álbum de Tainy y que ellos solo colaboraron.

Además, subrayó que la frase que desató la controversia no la escribió él y que, desde su perspectiva, no la interpretó como una falta de respeto, aunque entiende que cada persona puede percibirla de manera distinta.

En su pronunciamiento, Rauw Alejandro agregó que no busca continuar la polémica y pidió a medios y seguidores no sacar de contexto sus palabras para generar conflicto.