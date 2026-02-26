El Príncipe K’iche’: el proyecto audiovisual que presenta la historia de Tecún Umán y compite en el Festival Higgsfield

Guatemala participa en el Festival Higgsfield con una propuesta audiovisual inspirada en Tecún Umán. Este proyecto fue creado por Madame Group y dirigido por Rubén Santos. La producción realza el nombre del país al competir en un certamen que reconoce la innovación audiovisual apoyada por inteligencia artificial.

La pieza busca demostrar que Tecún Umán no solo es un personaje guatemalteco, sino un símbolo de resistencia. Fue seleccionada para formar parte de esta edición del certamen internacional.

El festival destaca cada año producciones que integran secuencias de acción en sus historias, realizadas con inteligencia artificial.

A través de redes sociales, los creadores de esta producción, titulada El Príncipe K’iche’, explicaron que el proyecto nació desde una intención real, con personas reales, decisiones reales y dirección real. Desde su perspectiva, la inteligencia artificial no entró para reemplazar a los personajes, sino para expandir el lenguaje visual.

Según su explicación, esta producción no plantea una relación de humano versus máquina, sino una colaboración con la que se busca crear un cine híbrido, en el que la IA aporte a lo filmado de forma natural.

La sinopsis publicada en la página del festival destaca que la pieza reimagina a Tecún Umán, un guerrero indígena guatemalteco del siglo XVI que resistió la conquista española y se convirtió en un símbolo de identidad y resistencia nacional.

La producción señala que, en lugar de tratarlo como un momento histórico distante, la película lo sitúa dentro de una secuencia de acción cinematográfica, transformando la memoria en movimiento y la leyenda en confrontación. Busca explorar qué ocurre cuando una figura histórica se fusiona con un lenguaje audiovisual contemporáneo.

Sus creadores explican que Tecún Umán no solo es un personaje: es resistencia, es memoria, es identidad que no se diluye. “En este cortometraje imaginamos qué pasa cuando el pasado camina con el presente, cuando la historia no es un museo sino un pulso”.

Medios como Infobae destacan que esta producción “aspira a convertirse en el episodio inicial de una serie enfocada en tradiciones guatemaltecas”. Según datos recopilados por ese medio, si la producción obtiene la distinción, el director Santos buscará ampliar el proyecto y convertirlo en el episodio piloto de una serie de seis capítulos.

Estos nuevos episodios buscarían proyectar la identidad del país en plataformas de distribución global, agrega el medio.

En cuanto al certamen, permite a los creadores experimentar y fusionar grabaciones con inteligencia artificial para generar un efecto cinematográfico que impulse las producciones.

Para apoyar esta propuesta, puede ingresar a la página oficial de Higgsfield y participar en la votación pública.

https://higgsfield.ai/contests/make-your-action-scene/submissions/6a5db8e8-d40f-4bc7-aa6e-c97139428aa8