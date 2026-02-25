¿Qué pasará con el futuro del Museo de Arte Colonial en Antigua Guatemala?

La mañana del miércoles 25 de febrero se retiraron parte de las piezas de gran formato del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala que fueron llevadas al Museo Nacional de Arte de Guatemala, a una cuadra de distancia. El jueves 26 de febrero se espera que se pasen los cuadros pendientes. Las más de 280 piezas restantes que se mostraban en el lugar están en el Palacio Nacional de la Cultura resguardadas.

Estas acciones se han tomado debido a una denuncia al señalar que las obras se estarían deteriorando, lo que vulneraría el patrimonio cultural de la nación, visión que Cultura resaltó, son ocho piezas las que se verían involucradas. El Ministerio Publico informó este miércoles que realiza una investigación para deducir responsabilidades de funcionarios de esa cartera por el deterioro del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala.

El caso se dio a conocer en diciembre del 2025 y se derivó de una orden del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez, que ordenó al MP efectuar un allanamiento en el museo para retirar las piezas.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación inició las investigaciones correspondientes y deducirá las responsabilidades que correspondan a los funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes que resulten implicados.

Al finalizar las diligencias del allanamiento, en enero del 2026, el MP informó que devolvió las llaves del Museo de Arte Colonial a su legítimo propietario, la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Por su parte, Cultura respondió que ha “coadyuvado a la investigación y lo seguirá realizando dentro de las diligencias que el juzgado ordenó, que consisten en la evaluación del estado de conservación y la restauración de las obras. La protección de la colección seguirá siendo prioridad para el MCD”.

Asimismo, indicó que continuará respetuoso de los procesos judiciales relacionados con la investigación en curso y que se garantice el debido proceso.

Un video de Vida en Antigua muestra parte del recinto y cómo era antes de ser desalojado.

¿Qué pasará con el Museo de Arte Colonial?

Municipalidad de Antigua Guatemala compartió un documento en seguimiento a la reunión sostenida el pasado 5 de febrero entre la comuna y el Ministerio de Cultura y Deportes.

En el mismo se aclara que el museo es propiedad legítima de la Municipalidad de Antigua Guatemala.

El oficio presentado reconoce que la Municipalidad fue llamada por el Ministerio Público para recibir formalmente el inmueble en su calidad de legítima propietaria.

Traslado de piezas el miércoles 25 de febrero del Museo de Arte Colonial al Museo Nacional de Arte Moderno. (Foto Prensa Libre: Valeria Bethancourt)

"Resulta contradictorio que el Ministerio pretenda mantener la posesión tras el levantamiento de la clausura judicial, cuando la investigación penal en curso —de la cual la Municipalidad no es parte— se deriva precisamente de la posible omisión y falta de cuidado que el Ministerio ha tenido sobre el edificio y las piezas durante más de dos décadas. Permitir que continúe una posesión sin respaldo legal, tras el posible deterioro patrimonial, constituiría un acto de negligencia administrativa por el cual esta Alcaldía no está dispuesta a responder. La Municipalidad, en ejercicio de sus facultades, asumirá el resguardo y conservación inmediata del bien para garantizar su integridad", describe el documento.

El futuro del museo

El documento, firmado por el alcalde Juan Manuel Asturias, recalca que la intención de esta administración municipal no es, bajo ninguna circunstancia, la clausura del Museo de Arte Colonial.

"Por el contrario, nuestra visión es garantizar su permanencia y esplendor. No obstante, el posible deterioro del inmueble —propiedad de esta Municipalidad— es motivo de profunda preocupación, al punto de ser hoy objeto de pesquisas en una investigación penal bajo la carpeta judicial", describe.

Ante el desarrollo de dichas diligencias, la comuna adoptará las acciones legales correspondientes frente a los posibles delitos que pudieron cometerse, no solo en perjuicio de las piezas de arte, sino también en contra de la integridad del inmueble.

"El museo debe continuar, pero bajo una administración municipal que asegure el uso correcto de su vocación, asumiendo nosotros la responsabilidad de mantenimiento y seguridad para evitar que el abandono vuelva a poner en riesgo el patrimonio del municipio", agrega Asturias.

Por su parte, el Ministerio de Cultura dice que mantienen las acciones legales para que la colección vuelva al Museo de Arte Colonial, "asimismo, recordemos que existe un usufructo en favor del MCD que está hasta el 2032", declaran.

Las autoridades destacan que tenían un plan de trabajo para el año 2026, para realizar otras actividades culturales en el lugar.

Remozamiento y retorno del acervo

En este contexto, la Municipalidad iniciará de inmediato las consultas necesarias para determinar la viabilidad de comenzar los trabajos de remozamiento, restauración y conservación del edificio.

"Entendemos que el Ministerio de Cultura tiene a su cargo la restauración de las piezas por mandato judicial. Proponemos que, una vez concluidos dichos trabajos, el acervo retorne a su sede original bajo un convenio de coordinación con el Ministerio de Cultura y Deportes, por virtud del cual la Municipalidad asuma la administración, mantenimiento y seguridad del recinto, garantizando que las obras sean expuestas bajo estándares técnicos de excelencia y una gestión local transparente", explica el documento

Además, el documento plantea que el Real Palacio de los Capitanes que alberga el Museo Nacional de Arte de Guatemala tenga una vida cultural más dinámica. A este recinto están siendo trasladadas las seis piezas de gran formato y dos querubines pendientes.

La comuna también menciona la posible habilitación de la Casa de la Moneda, lo cual requiere coordinación con el Banco de Guatemala para rehabilitar este espacio como un centro de exposiciones numismáticas que fortalezca la oferta educativa y cultural en la ciudad.