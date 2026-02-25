Trasladan obras atribuidas a Tomás de Merlo del Museo de Arte Colonial en medio de investigación del MP

Hasta el miércoles 25 de febrero, obras de gran formato permanecían dentro del Museo de Arte Colonial, debido a su tamaño, peso y fragilidad. Las obras son atribuidas al pintor Tomás de Merlo, excepto una, de autor desconocido. En la madrugada de este jueves, las piezas empezaron a ser trasladadas.

La noche del miércoles 24, el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) compartió en sus redes sociales que los bienes serían reubicados en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG), en Antigua Guatemala. Este se encuentra a unos 200 metros de distancia.

La Ministra de Cultura Liwy Grazzioso publicó previo a las 5 horas del miércoles sobre el traslado de las piezas con el apoyo de utoridades del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (CEREBIEM), del MCD. A partir de las 6 horas se trasladan esta mañana seis piezas de gran formato y dos querubines que continuaban en el Museo colonial.

Parte de las piezas fueron trasladadas a pie por personal del Ministerio de Cultura y Deportes y de la Municipalidad de La Antigua Guatemala. De acuerdo con un comunicado del Departamento de Comunicación Social del MCD, el proceso se llevó a cabo en horas de la mañana para evitar daños provocados por los rayos del sol.

El jueves 26 de febrero continuará el traslado, que se interrumpió debido al movimiento peatonal y a la intensidad del sol.

Un video de Esdras Laz, de Prensa Libre, muestra el momento de trasladar la primera obra.

El doctor Miguel Torres, miembro de la Academia de Geografía e Historia, explicó en enero que las pinturas de gran formato corresponden principalmente a la serie de la Pasión de Cristo de Tomás de Merlo.

También destaca la colección de Villalpando, dedicada a San Francisco de Asís, obras que llegaron a Guatemala en el siglo XVIII y fueron pintadas para el convento franciscano. Aunque ambas colecciones podrían estar mezcladas, es importante distinguir su origen.

Las obras de Merlo originalmente integraban un conjunto de entre diez y doce pinturas sobre la Pasión de Cristo. Varias estuvieron en la iglesia del Calvario y algunas fueron robadas en 2014, incluso tras un proceso de restauración de diez años.

Las piezas empezaron a ser trasladadas a las 6 horas del miércoles 25 de febrero. (Foto Prensa Libre: Valeria Bethancourt)

Las actuales fueron creadas especialmente para esa iglesia, luego de que el templo original y su serie anterior, atribuida a Antonio Montúfar, se perdieran por un terremoto —probablemente en 1717—.

Lea más: Un lienzo recuperado: 200 años de tragedias, un robo y cómo se vincula a una banda delincuencial en 2023

¿Qué obras se trasladan?

Este es el listado de obras que serán trasladadas al nuevo recinto.

La fuente de la Divina Gracia – 3.83 m × 4.40 m (Autor desconocido)

San Salvador de la Horta – 2.87 m × 2.48 m – Tomás de Merlo

Jesús ante Pilatos – 2.57 m × 5.22 m – Tomás de Merlo

Jesús ante Herodes – 2.63 m × 6.55 m – Tomás de Merlo

El encuentro de Jesús con la Virgen María – 2.63 m × 6.42 m – Tomás de Merlo (restaurada en el 2023)

San Ignacio de Loyola – 2.03 m × 1.68 m – Tomás de Merlo

Además, se trasladarán dos querubines de madera, de autor desconocido.

Un vídeo de Esdras Laz, de Prensa Libre, muestra la salida de una de estas piezas históricas.

¿Por qué sacaron las piezas del Museo de Arte Colonial?

Entre noviembre y diciembre, se retiraron 287 piezas del Museo de Arte Colonial por orden judicial. Tras un allanamiento iniciado el 29 de diciembre del 2025 y concluido a mediados de enero del 2026, el Ministerio Público (MP) retiró las patrimoniales del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala, como parte de una investigación por presunto riesgo de deterioro. La medida fue ordenada por un juzgado de Sacatepéquez, con base en un dictamen técnico del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), que señalaba que el inmueble no reunía condiciones adecuadas de conservación.

El MP informó que el 98% de las piezas ya fue trasladado y se encuentra bajo resguardo del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Estas obras están custodiadas temporalmente en un espacio habilitado de emergencia en el Palacio Nacional de la Cultura, donde reciben monitoreo ambiental. Permanecen embaladas a la espera de una resolución judicial definitiva.

En ese momento, la ministra de Cultura, Liwy Grazioso, cuestionó el proceso en una conferencia de prensa. Afirmó que la orden judicial se originó en una audiencia unilateral, sin diálogo previo, y que el informe técnico que sustentó la diligencia solo identificaba ocho piezas en riesgo, no la totalidad de la colección. También denunció la falta de acceso al expediente judicial, restricciones de ingreso al inmueble y el retiro de seguridad privada y sistemas de vigilancia. Ante ello, el MCD presentó una acción de amparo y entregó informes técnicos para señalar presuntas inconsistencias en la diligencia.

¿Qué pasará con el Museo?

En cuanto al inmueble, el MP informó que fue devuelto a la Municipalidad de Antigua Guatemala. El MCD sostiene que el edificio es propiedad del Estado y que estaba en usufructo del Ministerio para fines culturales, por lo que solicitó una reunión con el alcalde para aclarar su situación legal y definir su futuro. La Municipalidad aseguró que no promovió la denuncia que dio origen al caso y que no tuvo conocimiento previo de la misma.

La investigación del MP continúa en curso. El informe presentado por el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala menciona ocho piezas que requieren intervención urgente. Este es de carácter general y no presenta un diagnóstico técnico profundo de toda la colección, sino observaciones generales:

La Fuente de la Divina Gracia

San Salvador de la Horta

Beata Sor Elena de Pauta

El Sagrado Rostro

San Diego de Alcalá (óleo sobre hojalata)

Escultura atlante de retablo

Libro cantoral para oficios no identificados

Tarja de Simeón Cañas

La colección incluye obras de autores guatemaltecos e internacionales como Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera, que permiten comprender la magnitud del barroco hispanoamericano.

En una entrevista en enero, Hugo Mayorga, director técnico de Museos y Centros Culturales, destaca que no solo las piezas, sino el edificio, son fundamentales. Antigua Guatemala fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979, y esa declaratoria incluye tanto colecciones como inmuebles históricos y el Museo de Arte Colonial, con arquitectura barroca, fue originalmente diseñado para albergar la Universidad de San Carlos. A lo largo de su historia, funcionó como universidad, iglesia, hospicio y, desde hace 89 años, como museo.

Mayorga hace énfasis en que al cerrar este lugar también se pierde un espacio cultural importante porque el lugar es utilizado durante el año para múltiples eventos.