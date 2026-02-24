“Lo que soñé, lo vivo”: 45 años de historia del arte en Guatemala en una obra de María Eugenia Gordillo

De los archivos de María Eugenia Gordillo, destacada periodista, promotora cultural y creadora del premio Artista del Año, nace el libro Lo que soñé, lo vivo. Volumen 2, presentado este lunes 23 de febrero en el Club Italiano, zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

El ejemplar documenta el talento, los logros y la trayectoria de casi 700 artistas que han destacado en distintas ramas, como danza, actuación, literatura, canto, música, artes plásticas, locución, fotografía y organizaciones culturales.

A lo largo de sus páginas se cuentan las historias de reconocidos maestros y referentes del arte guatemalteco, pero también de jóvenes promesas descubiertas cada año, así como de artistas extranjeros que se han quedado en Guatemala.

Además, se rindió homenaje a Gordillo, quien recientemente cumplió 89 años, de los cuales ha dedicado los últimos 45 a promover y reconocer el arte a través del premio que instituyó en 1980: Artista del Año.

“Dios me hizo nacer en el Día del Cariño, un 14 de febrero; y eso es lo que tengo, cariño y reconocimiento para los demás. Yo nací para estimular a la gente y sacar a luz sus obras, y eso es lo que soñé cuando creé el premio Artista del Año”, dice la homenajeada.

Los premios han sido entregados luego de visitar galerías, museos, teatros y otras salas para seleccionar a los acreedores. El primero en recibirlo fue Luis Felipe Girón May, destacado barítono guatemalteco.

“Le regalo a mi Guatemala ese esfuerzo de tantos años, pero lo hice con la causa más linda y más justa: promover su arte y su cultura”, expresa Gordillo.

El premio Artista del Año se entrega en octubre de cada año, por el Día del Artista Nacional, en memoria de los artistas guatemaltecos que murieron el 27 de octubre de 1951 en un accidente aéreo ocurrido en Flores, Petén.

Agradecimientos especiales

Momentos emotivos se vivieron durante la presentación del libro. Algunos artistas que han sido premiados le hicieron llegar su cariño y agradecimiento de diversas maneras. Entre ellos, Gaby Moreno, quien la saludó a través de una grabación.

“Me sentí feliz por su saludo. A Gaby Moreno la premié cuando iniciaba y era tímida”, recuerda.

Gordillo trajo a la memoria una larga lista de artistas que le abrieron las puertas; instituciones que le ayudaron a promover el premio y, por supuesto, a su familia, que —asegura— ha sido un pilar fundamental en sus proyectos.

“Tengo que agradecer profundamente a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, que me han acuerpado para seguir esta lucha. Ellos me invitan a seguir y son parte de mi sanidad mental porque me estimulan”, asegura.

Además, recordó la pintura en acuarela que un día le regaló el maestro Juan José Rodríguez, la cual se convirtió en la portada del libro.

“Los de la editorial decidieron que esa debía ser la carátula, porque interpreta mi sentimiento para todas las ramas del arte”, cuenta.

Gordillo destacó la labor de los medios de comunicación para impulsar y promover la entrega del premio, especialmente de Prensa Libre, que durante los 45 años del galardón lo ha divulgado.

“Le agradezco infinitamente a Prensa Libre, incluso lo menciono en el libro, porque la divulgación de estas noticias es lo que el artista desea para que quede plasmado en la historia”, concluye.