Obras del Museo de Arte Colonial serán trasladadas al MUNAG por orden judicial

Entre diciembre 2025 y enero 2026, 287 piezas del Museo de Arte Colonial fueron trasladadas por orden judicial tras un allanamiento del Ministerio Público (MP) retiró las piezas del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala, como parte de una investigación por presunto riesgo de deterioro. La medida fue ordenada por un juzgado de Sacatepéquez, con base en un dictamen técnico del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), que señalaba que el inmueble no reunía condiciones adecuadas de conservación.

El MP informó que el 98% de las piezas ya fue trasladado y se encuentra bajo resguardo del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Estas obras están custodiadas temporalmente en un espacio habilitado de emergencia en el Palacio Nacional de la Cultura, donde reciben monitoreo ambiental. Permanecen embaladas a la espera de una resolución judicial definitiva.

Un artículo de Prensa Libre, describía que actualmente, seis obras de gran formato aún permanecen dentro del museo debido a su tamaño, peso y fragilidad. Todas son atribuidas al pintor Tomás de Merlo, excepto una, de autor desconocido. Según el Ministerio de Cultura y Deportes (MCD), su traslado implicaría intervenir estructuras históricas del edificio, diseñado para albergarlas desde hace más de 80 años. El MP sostiene que estas piezas también deberán ser desmontadas con técnicas especializadas para su posterior traslado.

Por medio de un comunicado publicado el martes 24 de febrero el MCD en la presente semana, se trasladarán las obras de gran formato que permanecen en el Museo de Arte Colonial, en cumplimiento de la resolución judicial vigente. Los bienes serán reubicados en el Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG) en el Palacio Nacional de la Cultura, espacios que reúnen las condiciones para su resguardo temporal.

Las obras que integraban la sala de exposiciones “Salón Mayor” fueron sometidas a un exhaustivo proceso de conservación preventiva, realizado por especialistas del Centro de Restauración de Bienes Muebles (CEREBIEM), con el objetivo de garantizar su estabilidad estructural y material durante el traslado. Concluida esta fase técnica, los bienes se encuentran debidamente preparados para su movilización, informa la entidad.

"El MCD cumple de manera responsable con lo ordenado por la autoridad judicial, mientras continúa impulsando, por las vías legales correspondientes, las acciones necesarias para que los 287 bienes que conforman esta colección puedan retornar al espacio que los albergó durante 89 años, como parte inseparable de la historia cultural del país", agregan las autoridades.