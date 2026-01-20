El valor patrimonial en juego tras el retiro de 287 piezas del Museo de Arte Colonial

Retiran 287 piezas del Museo de Arte Colonial por orden judicial. Tras un allanamiento iniciado el 29 de diciembre del 2025 y concluido a mediados de enero del 2026, el Ministerio Público (MP) retiró las patrimoniales del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala, como parte de una investigación por presunto riesgo de deterioro. La medida fue ordenada por un juzgado de Sacatepéquez, con base en un dictamen técnico del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG), que señalaba que el inmueble no reunía condiciones adecuadas de conservación.

El MP informó que el 98% de las piezas ya fue trasladado y se encuentra bajo resguardo del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD). Estas obras están custodiadas temporalmente en un espacio habilitado de emergencia en el Palacio Nacional de la Cultura, donde reciben monitoreo ambiental. Permanecen embaladas a la espera de una resolución judicial definitiva.

La ministra de Cultura, Liwy Grazioso, cuestionó el proceso en una conferencia de prensa. Afirmó que la orden judicial se originó en una audiencia unilateral, sin diálogo previo, y que el informe técnico que sustentó la diligencia solo identificaba ocho piezas en riesgo, no la totalidad de la colección. También denunció la falta de acceso al expediente judicial, restricciones de ingreso al inmueble y el retiro de seguridad privada y sistemas de vigilancia. Ante ello, el MCD presentó una acción de amparo y entregó informes técnicos para señalar presuntas inconsistencias en la diligencia.

Un artículo de Prensa Libre, describe que actualmente, seis obras de gran formato aún permanecen dentro del museo debido a su tamaño, peso y fragilidad. Todas son atribuidas al pintor Tomás de Merlo, excepto una, de autor desconocido. Según el MCD, su traslado implicaría intervenir estructuras históricas del edificio, diseñado para albergarlas desde hace más de 80 años. El MP sostiene que estas piezas también deberán ser desmontadas con técnicas especializadas para su posterior traslado.

En cuanto al inmueble, el MP informó que fue devuelto a la Municipalidad de Antigua Guatemala. El MCD sostiene que el edificio es propiedad del Estado y que estaba en usufructo del Ministerio para fines culturales, por lo que solicitó una reunión con el alcalde para aclarar su situación legal y definir su futuro. La Municipalidad aseguró que no promovió la denuncia que dio origen al caso y que el alcalde no tuvo conocimiento previo de la misma.

La investigación del MP continúa en curso. El informe presentado por el Consejo Nacional para la Protección de Antigua Guatemala menciona ocho piezas que requieren intervención urgente. Este es de carácter general y no presenta un diagnóstico técnico profundo de toda la colección, sino observaciones generales:

La Fuente de la Divina Gracia

San Salvador de la Horta

Beata Sor Elena de Pauta

El Sagrado Rostro

San Diego de Alcalá (óleo sobre hojalata)

Escultura atlante de retablo

Libro cantoral para oficios no identificados

Tarja de Simeón Cañas

Historia del museo

El terremoto de San Casimiro, acaecido en 1751, destruyó el edificio del Colegio Mayor de Santo Tomás de Aquino, donde funcionaba la Universidad de San Carlos, creada por Cédula Real el 31 de enero de 1676 por Carlos II. Posteriormente, en 1687, el papa Inocencio XI le confirió el título de Real y Pontificia.

En 1758, el rector del Seminario de la Asunción ofreció un sitio para su nueva construcción. El edificio se concluyó el 4 de junio de 1768, bajo la dirección del arquitecto mayor Luis Diez de Navarro.

Tras el terremoto del 29 de julio de 1773, el edificio solo perdió el techo del salón mayor y algunos detalles de la fachada. La universidad siguió funcionando allí hasta 1777, cuando se trasladó a la Nueva Guatemala.

La viceministra de Patrimonio Cultural y Natural, Laura Cotí Lux, explica que las obras del museo reflejan el desarrollo del arte barroco en Guatemala. Guatemala fue Capitanía General, con una producción artística relevante impulsada principalmente por la Iglesia católica.

La colección incluye obras de autores guatemaltecos e internacionales como Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera, que permiten comprender la magnitud del barroco hispanoamericano.

En escultura, se observan técnicas propias como el esgrafiado y el estofado. En pintura, el museo resguarda más de 195 obras barrocas de autores conocidos y anónimos. Varias de las piezas de Tomás de Merlo corresponden al Vía Crucis del Calvario.

Por su parte, Hugo Mayorga, director técnico de Museos y Centros Culturales, destaca que no solo las piezas, sino el edificio, son fundamentales. Antigua Guatemala fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1979, y esa declaratoria incluye tanto colecciones como inmuebles históricos y el Museo de Arte Colonial, con arquitectura barroca, fue originalmente diseñado para albergar la Universidad de San Carlos. A lo largo de su historia, funcionó como universidad, iglesia, hospicio y, desde hace 89 años, como museo.

Mayorga hace énfasis en que al cerrar este lugar también se pierde un espacio cultural importante porque el lugar es utilizado durante el año para múltiples eventos.

Fiscales embalan piezas patrimoniales en el Museo de Arte Colonial, como parte del operativo para resguardar bienes en riesgo de deterioro. (Foto Prensa Libre: MP)

La ministra ha solicitado una reunión con el alcalde de Antigua Guatemala, con el fin de entablar diálogo sobre el futuro del inmueble conforme al usufructo vigente.

Se continúa con la estabilización y monitoreo de las obras actualmente resguardadas. También se espera una resolución favorable al amparo interpuesto, con el fin de evitar el traslado de las seis obras de gran formato, por el riesgo que implica.

Cotí Lux enfatiza que el objetivo es que el museo permanezca en su espacio original, y que las obras sean restauradas allí mismo. “Este es un compromiso que trasciende gobiernos. La restauración patrimonial requiere tiempo, presupuesto y personal especializado”, indicó. El Ministerio ha asignado al personal del Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles (Cerebiem) para garantizar un tratamiento profesional.

Las obras de Tomás de Merlo

El doctor Miguel Torres, miembro de la Academia de Geografía e Historia, explica que las pinturas de gran formato corresponden principalmente a la serie de la Pasión de Cristo de Tomás de Merlo. Algunas se encuentran en el salón mayor del museo.

También destaca la colección de Villalpando, dedicada a San Francisco de Asís, obras que llegaron a Guatemala en el siglo XVIII y fueron pintadas para el convento franciscano. Aunque ambas colecciones podrían estar mezcladas, es importante distinguir su origen.

Las obras de Merlo originalmente integraban un conjunto de entre diez y doce pinturas sobre la Pasión de Cristo. Varias estuvieron en la iglesia del Calvario y algunas fueron robadas en 2014, incluso tras un proceso de restauración de diez años.

Una imagen de El Calvario. En casi 300 años ha pasado por experiencias como terremotos y el robo de seis valiosas piezas de Tomás de Merlo. Una ha sido recuperada. (Foto Prensa LIbre: Hemeroteca PL)

Las actuales fueron creadas especialmente para esa iglesia, luego de que el templo original y su serie anterior, atribuida a Antonio Montúfar, se perdieran por un terremoto —probablemente en 1717—.

Torres considera que estas piezas deben ser tratadas con máximo cuidado. “Su traslado debe realizarse por especialistas, con camiones adecuados y sistemas de amortiguación específicos. No es un proceso improvisado”, advierte.

Agrega que le preocupa la situación actual de estas obras, que podrían estar en riesgo de nuevo robo. “Esto es alarmante. Todo el proceso debe realizarse con criterios técnicos estrictos, porque cualquier error puede significar una pérdida irreparable para el patrimonio del país”, concluye.