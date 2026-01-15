Ministerio de Cultura denuncia que el MP retiró seguridad y desactivó cámaras en el Museo de Arte Colonial

El Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) afirmó este jueves 15 de enero que no ha tenido acceso al expediente judicial relacionado con los allanamientos realizados en el Museo de Arte Colonial de La Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, y denunció que el Ministerio Público (MP) solicitó las llaves del inmueble, retiró la seguridad privada y desactivó el sistema de videovigilancia.

Durante una conferencia de prensa en el Patio de la Vida del Palacio Nacional de la Cultura, la ministra Liwy Grazioso ofreció detalles sobre las diligencias efectuadas por el MP, así como el traslado de piezas patrimoniales al Palacio Nacional de la Cultura.

Según la titular del MCD, el 29 de diciembre de 2025, personal del MP se presentó de forma sorpresiva en el Museo de Arte Colonial para realizar un allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, por orden del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez. La acción se derivó de una audiencia unilateral.

La funcionaria aseguró que desde el inicio de las diligencias se solicitó acceso al expediente judicial, pero hasta ahora esa petición ha sido rechazada. Añadió que, de forma verbal, se les indicó que la acción se originó tras un informe del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, aunque este señala que no se hicieron evaluaciones profundas por la cantidad de bienes culturales, sino solo un análisis general de conservación.

Traslado de bienes

El MP ordenó al MCD retirar 287 piezas patrimoniales del museo. Según Grazioso, el informe técnico solo reportó ocho piezas en riesgo de colapso. No obstante, todos los bienes fueron embalados por expertos del Centro de Restauración de Bienes Muebles (Cerebiem), bajo protocolos de conservación, y se trasladaron a la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural.

Hasta el 12 de enero, el 98% del traslado había finalizado, a excepción de seis piezas de gran formato que requieren estabilización por su fragilidad.

La ministra denunció que ese mismo día, personal del MP retiró al agente de seguridad privada y apagó las cámaras de videovigilancia. Además, este 15 de enero se le negó el ingreso al personal jurídico del MCD al inmueble.

Acciones legales

Grazioso informó que el MCD ha presentado varias acciones legales:

El 6 de enero de 2026 se presentaron apersonamientos ante el Juzgado de Primera Instancia Penal y ante la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, con el objetivo de tener acceso al expediente, sin éxito.

Se entregaron informes para evidenciar inconsistencias en el proceso.

El 13 de enero se presentó una acción constitucional de amparo para solicitar protección provisional y una resolución que garantice los derechos institucionales.

“La labor del Ministerio es actuar con transparencia, en defensa del patrimonio cultural del país y conforme a la ley”, afirmó Grazioso al finalizar la conferencia.

Se solicitó la postura del MP, pero aún se pronuncian al respecto. No obstante, el 14 de enero, la Fiscalía publicó en redes sociales que desarrollaba una diligencia para resguardar piezas históricas que aún permanecen en el inmueble.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, bajo coordinación del fiscal regional metropolitano, indicó que el operativo tiene como fin garantizar el resguardo adecuado de piezas que requieren técnicas especiales para su desmontaje.

La diligencia contó con presencia de agentes de la Policía Nacional Civil, la Policía Municipal de Tránsito y personal del MCD.

