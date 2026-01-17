Museo de Arte colonial: Dónde están las obras retiradas del museo y que pasará con el inmueble

A pocos días de finalizadas las diligencias de allanamiento en el Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala, donde fueron retiradas 287 piezas patrimoniales, otras obras de gran formato permanecen aún en el inmueble debido a su tamaño y fragilidad.

Durante una conferencia de prensa ofrecida el 13 de enero, la ministra de Cultura y Deportes, Liwy Grazioso, afirmó que el allanamiento ya concluyó, que el Ministerio Público (MP) solicitó la entrega de las llaves del museo, retiró la seguridad privada y procedió a la clausura del lugar.

El procedimiento, que comenzó el 29 de diciembre del 2025, fue ordenado por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez, en el marco de una investigación en curso. Según el MP, la acción se justificó tras detectarse deterioro en las piezas, y se actuó con base en un dictamen técnico del Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala, que señalaba que el museo no reunía las condiciones adecuadas para conservar el patrimonio.

En un comunicado oficial, el MP indicó que la diligencia fue realizada con acompañamiento del Ministerio de Cultura y de la Policía Nacional Civil, y que el 98% de las piezas ya fueron trasladadas. Las restantes, por su tamaño, requieren técnicas especializadas para su desmontaje y futura reubicación.

Por su parte, la ministra Grazioso aseguró que la orden judicial se derivó de una audiencia unilateral, y criticó la falta de diálogo previo. Señaló que, aunque el informe técnico del Consejo fue el fundamento de la medida, este no incluía evaluaciones profundas, sino solo un análisis general del estado de conservación, en el cual únicamente ocho piezas fueron identificadas en riesgo de colapso.

Además, denunció que, desde el inicio del proceso, el Ministerio de Cultura solicitó acceso al expediente judicial sin obtener respuesta hasta la fecha. También informó que, el 15 de enero, se impidió el ingreso del personal jurídico del Ministerio al inmueble, lo que —a su juicio— vulnera las garantías institucionales.

Ante esta situación, el Ministerio de Cultura presentó el 13 de enero una acción constitucional de amparo, en busca de protección provisional y de una resolución que garantice sus derechos. Asimismo, entregó informes técnicos con el fin de evidenciar inconsistencias y anomalías en el desarrollo de la diligencia.

Mientras que el Ministerio Público reitera que las diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro realizadas en el Museo de Arte Colonial se ejecutaron con apego a la legalidad, de forma objetiva, imparcial y conforme al debido proceso.

Técnicos del Ministerio de Cultura trasladan piezas patrimoniales al Palacio Nacional de la Cultura. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

¿Dónde están las obras y en qué estado se encuentran?

Según el comunicado emitido por el MP, el 98% de las piezas retiradas del Museo de Arte Colonial se encuentran bajo resguardo del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD).

La ministra Grazioso confirmó que estas obras están actualmente bajo la custodia de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Natural, en un espacio habilitado de forma emergente en el Palacio Nacional de la Cultura. Allí reciben monitoreo diario de condiciones ambientales —como humedad y temperatura— con el objetivo de preservar su estado de conservación.

La funcionaria aseguró que el Ministerio no fue notificado con antelación sobre el lugar específico donde se realizaría el allanamiento, y que únicamente se les solicitó apoyo institucional para una diligencia.

Grazioso añadió que el embalaje de las obras estuvo a cargo de expertos del Centro de Restauración de Bienes Muebles (Cerebiem), quienes se aseguraron de que cada pieza fuera trasladada bajo condiciones óptimas de conservación.

El espacio donde permanecen las piezas fue preparado por especialistas del MCD para garantizar su estabilidad y seguridad. No obstante, la ministra reiteró que, desde su perspectiva, las obras nunca debieron salir del Museo de Arte Colonial.

Desde su llegada al Palacio Nacional de la Cultura, las piezas no han sido desembaladas, ya que están a la espera de una resolución legal definitiva. Por ello, no se puede determinar si alguna obra sufrió daños durante el traslado, aunque —según la ministra— se implementaron medidas preventivas de protección en el espacio habilitado para evitar cualquier deterioro.

Obras del Museo de Arte Colonial permanecen embaladas a la espera de resolución judicial. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

Seis obras patrimoniales aún permanecen dentro del Museo de Arte Colonial

Las autoridades del MCD informaron que seis obras de gran formato permanecen aún en el museo, ya que su retiro requiere un proceso de manipulación especializado debido a su tamaño y estado de conservación.

Según explicó la ministra Grazioso, estas piezas han recibido un tratamiento de estabilización, ya que presentan un nivel de fragilidad considerable.

El MCD compartió con este medio la lista de las seis obras que aún se encuentran en el inmueble:

La fuente de la Divina Gracia – 3.83 m × 4.40 m – Autor desconocido San Salvador de la Horta – 2.87 m × 2.48 m – Tomás de Merlo Jesús ante Pilatos – 2.57 m × 5.22 m – Tomás de Merlo Jesús ante Herodes – 2.63 m × 6.55 m – Tomás de Merlo El encuentro de Jesús con la Virgen María – 2.63 m × 6.42 m – Tomás de Merlo (restaurada en el 2023) San Ignacio de Loyola – 2.03 m × 1.68 m – Tomás de Merlo

La cartera explicó que estas obras no pueden ser trasladadas fácilmente debido a su peso, dimensiones, antigüedad y estructura material, lo que las hace especialmente vulnerables a cualquier tipo de movimiento.

Además, se advirtió que su traslado implicaría intervenir estructuras históricas del museo, diseñadas para albergar estas piezas de manera permanente durante más de 80 años.

Por su parte, el MP indicó en un comunicado que estas obras deben ser desmontadas utilizando técnicas especializadas, para luego ser trasladadas junto al resto de la colección. Asimismo, informó que se ha coordinado con la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Antigua Guatemala para garantizar la seguridad dentro y fuera del recinto.

El Palacio Nacional de la Cultura alberga temporalmente 287 piezas patrimoniales, mientras que el Museo de Arte Colonial permanece cerrado. (Foto Prensa Libre: Cortesía Ministerio de Cultura y Deportes)

¿Qué pasará con el inmueble del Museo de Arte Colonial?

En su comunicado del 13 de enero, el MP informó que el inmueble donde funcionaba el Museo de Arte Colonial ha sido devuelto a su legítimo propietario: la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Ante esta situación, la ministra Grazioso señaló que el MP retiró al personal de seguridad privada, desconectó las cámaras de videovigilancia y solicitó las llaves del recinto, lo que ha dejado al Ministerio sin acceso al inmueble.

Recordó que el edificio sigue siendo propiedad del Estado y que está en usufructo del MCD, con la condición de que se le dé un uso cultural. Sin embargo, al quedar fuera del control institucional, ese objetivo ya no puede cumplirse.

La ministra indicó que solicitó una reunión urgente con el alcalde de Antigua Guatemala para definir el futuro del inmueble y aclarar la situación legal del usufructo.

Por su parte, la Municipalidad confirmó que el inmueble está bajo su resguardo, pero aclaró que la denuncia que dio origen a las diligencias del MP no fue presentada por el alcalde, ni a título personal ni en su calidad de presidente del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala (CNPAG).

La oficina de Comunicación Social del Ayuntamiento informó que:

Aunque el alcalde preside la Junta Directiva del CNPAG, la acción legal no fue conocida, discutida ni aprobada por dicha junta.

La denuncia no fue presentada por instrucción de la Junta Directiva, ni con su conocimiento previo.

El alcalde se enteró de la denuncia hasta que fue divulgada públicamente.

No ha participado en su formulación ni gestión, y solo intervendrá si es requerido legalmente.

Estas declaraciones —según la Municipalidad— tienen como fin aclarar los hechos, respetar el debido proceso y delimitar responsabilidades institucionales dentro del marco legal.

Ante las declaraciones de la ministra Grazioso sobre el proceso de allanamiento y su afirmación de que no se les ha permitido el acceso al expediente, se solicitó al MP su postura oficial y detalles sobre la investigación, que continúa en curso. Sin embargo, al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

También se pidió al MCD el listado de las piezas patrimoniales que se encuentran bajo su resguardo, pero hasta el momento no se ha recibido dicha información. El departamento de Comunicación indicó que, al no haber finalizado el proceso, aún no cuentan con el detalle completo del inventario.