Ministerio Público informa que investigará a funcionarios del Ministerio de Cultura por caso del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala

En un avance del caso, el MP informó este miércoles 25 de febrero que realiza una investigación para deducir responsabilidades de funcionarios de esa cartera por el deterioro del Museo de Arte Colonial de Antigua Guatemala.

El caso se dio a conocer en diciembre del 2025 y se derivó de una orden del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Sacatepéquez, que ordenó al MP efectuar un allanamiento en el museo con el objetivo de retirar más de 280 obras de arte.

En su momento, las entidades judiciales justificaron la acción al señalar que las obras se estarían deteriorando, lo que vulneraría el patrimonio cultural de la nación. Ante el inicio del traslado de las últimas piezas resguardadas en el recinto, el MP informó sobre el avance del caso.

La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación inició las investigaciones correspondientes y deducirá las responsabilidades que correspondan a los funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes que resulten implicados.

Como parte del proceso, el Ministerio Público mantiene abierta una investigación técnica y científica para determinar si existían riesgos para las obras. Este procedimiento se derivó de un dictamen técnico del Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala, que señalaba que el museo no reunía las condiciones adecuadas para conservar el patrimonio, informe que fue cuestionado por el Ministerio de Cultura y Deportes.

Al finalizar las diligencias del allanamiento, en enero del 2026, el MP informó que devolvió las llaves del Museo de Arte Colonial a su legítimo propietario, la Municipalidad de Antigua Guatemala.

Se solicitó al MP esclarecer quiénes son los funcionarios del Ministerio de Cultura y Deportes investigados y si también se indaga al personal que laboró en el recinto; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.

Traslado de piezas de gran formato del Museo de Arte Colonial al Museo Nacional de Arte de Guatemala, en Antigua Guatemala. (Video Prensa Libre: Esdras Laz)

Trasladan piezas del Museo de Arte Colonial al MUNAG

Pasadas las 4 horas de este miércoles 25 de febrero, especialistas del Centro de Restauración de Bienes Muebles del Ministerio de Cultura y Deportes ingresaron al Museo de Arte Colonial, en Antigua Guatemala, para trasladar seis obras de gran formato al Museo Nacional de Arte de Guatemala (MUNAG).

El procedimiento forma parte de un proceso iniciado el 29 de diciembre del 2025 y que se extendió durante los primeros días de enero del 2026, cuando más de 280 piezas fueron trasladadas desde Antigua Guatemala hasta el Palacio Nacional de la Cultura. En esa ocasión, seis obras permanecieron en el museo debido a que, por su tamaño, peso y fragilidad, requerían un protocolo especial para su movilización.

El operativo contó con el apoyo de la Municipalidad de Antigua Guatemala, agentes de la Policía Nacional Civil y delegados del Ministerio Público. Con calles cerradas y un despliegue de seguridad, el personal trasladó las obras embaladas a lo largo de más de 200 metros, en un recorrido efectuado a pie durante la madrugada.

Una a una, las piezas fueron ingresadas a un espacio habilitado en el MUNAG, donde permanecerán bajo resguardo temporal y estrictos protocolos técnicos de conservación.

El Ministerio de Cultura y Deportes explicó que la decisión de efectuar el traslado en horas de la madrugada buscó controlar las condiciones ambientales y reducir riesgos para la integridad de los bienes.

En su pronunciamiento de este miércoles 25 de febrero, Grazioso afirmó que impulsa, por las vías legales correspondientes, las acciones necesarias para que los 287 bienes que integran la colección regresen al espacio que los albergó durante 89 años.

De acuerdo con la Dirección de Comunicación Social del Ministerio de Cultura y Deportes, entre las obras trasladadas figuran piezas en óleo sobre lienzo del maestro guatemalteco Tomás de Merlo, correspondientes a la serie «La Pasión de Cristo»:

El encuentro de Jesús con la Virgen María

Jesús ante Caifás

También se trasladó una obra individual de autor desconocido:

Pintura alegórica de San Ignacio de Loyola

La cartera informó que el jueves continuará el traslado de las tres obras de gran formato restantes, así como de los querubines que forman parte de la colección