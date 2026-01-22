Sinners supera a Titanic en los Óscar y se convierte en la película más nominada de todos los tiempos

Con un elenco destacado, Sinners (Pecadores) rompe un récord histórico en los premios de la Academia de Hollywood y se consolida como la película más nominada de esta edición.

(FILES) US actor Michael B. Jordan attends the 31st Annual Critics Choice Awards at Barker Hangar in Santa Monica, California, on January 4, 2026. Warner Bros may be for sale, but the studio's acclaimed hits "Sinners" and "One Battle After Another" are expected to dominate the Oscar nominations when the Academy announces its final contenders January 22, 2026. (Photo by Michael Tran / AFP)

El actor estadounidense Michael B. Jordan asiste a la 31.ª edición de los Premios Críticos de Cine en el Barker Hangar de Santa Mónica, California. (Foto Prensa Libre: AFP)

Luego de ganar en las categorías de Mejor Logro Cinematográfico de Taquilla y Mejor Banda Sonora en los Globos de Oro del 2026, la película Sinners, o Los pecadores, se convierte en la gran sorpresa de la 98 edición de los premios Óscar, al lograr el mayor número de nominaciones en la historia.

La cinta de vampiros alcanzó 16 nominaciones por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, lo que la colocó no solo como la más nominada de la edición, sino que rompió un récord histórico al convertirse en la más postulada en la historia de la Academia de Hollywood.

Dirigida por Ryan Coogler, conocido por producciones como Black Panther y Creed, esta propuesta cinematográfica se ha convertido en un fenómeno de premiación al superar títulos como All About Eve, o favoritas como La La Land y Titanic, que durante años estuvieron empatadas con 14 nominaciones cada una.

La película sobrenatural volverá a salas de cine en Estados Unidos, según anuncia su página oficial. Tras el éxito obtenido, el equipo de producción se pronunció en redes sociales: “Gracias a la Academia por reconocer a los Sinners, elenco y equipo, con un récord de 16 nominaciones a los premios de la Academia en su 98 edición”.

¿De qué trata Sinners?

Protagonizada por Michael B. Jordan, la cinta sigue la historia de los hermanos gemelos Smokestack —ambos interpretados por Jordan—, quienes buscan dejar atrás sus vidas problemáticas y deciden regresar a su ciudad natal, Misisipi. A su regreso, deben enfrentarse a un mal que los acecha, según describe la página oficial del filme.

Ambientada durante la Gran Depresión de la década de 1930, la película refleja la carga de segregación —principalmente racial— y misticismo que afrontaban las personas en ese contexto.

“Si sigues bailando con el diablo, un día te seguirá a casa” es el lema de esta producción, que posicionó a sus actores Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku y Delroy Lindo entre los nominados de esta edición, junto al director Ryan Coogler.

Según medios como Milenio, la película muestra cómo los hermanos Smokestack intentan crear un lugar donde la música cobre relevancia, lo que, en realidad, los enfrentará con lo sobrenatural y los prejuicios sociales.

Ryan Coogler explicó a Rolling Stone que la película es “una hermosa combinación de vampiros, blues y la experiencia negra”.

Nominaciones de Sinners (Pecadores)

Durante la presentación de los nominados a la 98 edición de los premios de la Academia de Hollywood, Sinners fue anunciada en las siguientes categorías:

  1. Mejor Película
  2. Mejor Actor Protagonista: Michael B. Jordan
  3. Mejor Actriz de Reparto: Wunmi Mosaku
  4. Mejor Actor de Reparto: Delroy Lindo
  5. Mejor Dirección: Ryan Coogler
  6. Mejor Guion Original
  7. Mejor Reparto (Casting)
  8. Mejores Efectos Visuales
  9. Mejor Banda Sonora Original
  10. Mejor Diseño de Producción
  11. Mejor Montaje
  12. Mejor Maquillaje y Peinado
  13. Mejor Diseño de Vestuario
  14. Mejor Sonido
  15. Mejor Fotografía
  16. Mejor Canción Original por “I Lied to You”, de Raphael Saadiq y Ludwig Göransson

