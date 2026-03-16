“No a la guerra”: el discurso de Javier Bardem que marcó los Óscar 2026

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“No a la guerra”: el discurso de Javier Bardem que marcó los Óscar 2026

Entre los pronunciamientos por el contexto geopolítico internacional, el actor español Javier Bardem envió un mensaje sobre la guerra, el genocidio en Palestina y la invasión en Irán.

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AME4216. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 15/03/2026.- El español Javier Bardem posa en la alfombra roja durante la 98º edición de los premios Óscar este domingo, en el Teatro Dolby de Los Ángeles (Estados Unidos). Bardem dijo que hay que hablar de las cosas que importan y se despacho contra el actual conflicto en Oriente Medio, al que calificó de una guerra ilegal. EFE/ Ómar Alonso

Javier Bardem fue uno de los protagonistas de la gala y un mensaje en favor de la paz. (Foto Prensa Libre: EFE)

Desde su paso por la alfombra roja de los Premios de la Academia de Hollywood 2026, el actor Javier Bardem captó la atención de las redes sociales al lucir un pin con la frase “No a la guerra”, mientras que parte de sus palabras resonarían al momento de subir al escenario para entregar uno de los galardones.

Fue el pasado 15 de marzo cuando el actor se posicionó con uno de los discursos políticos dentro de la ceremonia de los Premios Óscar 2026, donde abogó por el fin de la guerra que marca el contexto geopolítico internacional.

La pegatina que resaltaba en color rojo, “No a la guerra”, y un pin que abogaba por la paz en Palestina mostraban el mensaje que el actor buscó transmitir con su presencia. En un momento en que tenía que presentar el premio a mejor película internacional, el actor declaró: “Not to war and free Palestine” (No a la guerra y Palestina libre).

Este mensaje resonó en un teatro lleno de personalidades del mundo de la cinematografía y en un evento televisado a nivel mundial, lo que rápidamente llamó la atención de internautas, pues fue uno de los pocos discursos políticos de la noche, ceremonia que Infobae destaca que se caracterizó por ser apolítica.

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Este símbolo que llamó la atención, según explicó Javier Bardem, fue recuperado de los Goya del 2003, donde se popularizó el lema “No a la guerra”. Según datos recopilados por Infobae, el actor habría destacado: “Misma invasión ilegal, mismas mentiras”.

En su pronunciamiento en la alfombra roja, Bardem incentivó a los cineastas a pronunciarse sobre el contexto geopolítico internacional que los rodea. El actor destacó que desea que las personas no tengan miedo a decir lo que piensan sobre lo que ocurre.

El pronunciamiento recopilado por Infobae destaca el mensaje del actor español: “Se puede pertenecer a este circo”, señalaba entre risas el actor, “y ser ciudadano y decir lo que uno piensa”.

La gala también tuvo otro momento de petición de alto a la guerra. Esta vez fue de la mano de David Borenstein, quien habría ganado el Óscar por el documental Mr. Nobody Against Putin.

En su mensaje apeló por la humanidad: “Hay algunos países en los que, en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro y de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!”, recalcó.

ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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