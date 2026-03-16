“No a la guerra”: el discurso de Javier Bardem que marcó los Óscar 2026

Desde su paso por la alfombra roja de los Premios de la Academia de Hollywood 2026, el actor Javier Bardem captó la atención de las redes sociales al lucir un pin con la frase “No a la guerra”, mientras que parte de sus palabras resonarían al momento de subir al escenario para entregar uno de los galardones.

Fue el pasado 15 de marzo cuando el actor se posicionó con uno de los discursos políticos dentro de la ceremonia de los Premios Óscar 2026, donde abogó por el fin de la guerra que marca el contexto geopolítico internacional.

La pegatina que resaltaba en color rojo, “No a la guerra”, y un pin que abogaba por la paz en Palestina mostraban el mensaje que el actor buscó transmitir con su presencia. En un momento en que tenía que presentar el premio a mejor película internacional, el actor declaró: “Not to war and free Palestine” (No a la guerra y Palestina libre).

Este mensaje resonó en un teatro lleno de personalidades del mundo de la cinematografía y en un evento televisado a nivel mundial, lo que rápidamente llamó la atención de internautas, pues fue uno de los pocos discursos políticos de la noche, ceremonia que Infobae destaca que se caracterizó por ser apolítica.

Este símbolo que llamó la atención, según explicó Javier Bardem, fue recuperado de los Goya del 2003, donde se popularizó el lema “No a la guerra”. Según datos recopilados por Infobae, el actor habría destacado: “Misma invasión ilegal, mismas mentiras”.

En su pronunciamiento en la alfombra roja, Bardem incentivó a los cineastas a pronunciarse sobre el contexto geopolítico internacional que los rodea. El actor destacó que desea que las personas no tengan miedo a decir lo que piensan sobre lo que ocurre.

El pronunciamiento recopilado por Infobae destaca el mensaje del actor español: “Se puede pertenecer a este circo”, señalaba entre risas el actor, “y ser ciudadano y decir lo que uno piensa”.

“No To War and Free PalestᎥne!”



- Javier Bardem at the #Oscars ❤️



pic.twitter.com/XLpngK4CdZ — Safwan AhmedMia (@SuperSaf) March 16, 2026

La gala también tuvo otro momento de petición de alto a la guerra. Esta vez fue de la mano de David Borenstein, quien habría ganado el Óscar por el documental Mr. Nobody Against Putin.

En su mensaje apeló por la humanidad: “Hay algunos países en los que, en lugar de estrellas fugaces, lanzan bombas y drones. En nombre de nuestro futuro y de todos nuestros hijos, ¡detengan estas guerras ahora!”, recalcó.