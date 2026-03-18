¿Cuándo es el estreno mundial de Spider-Man: Brand New Day?: detalles de la cuarta entrega, reparto y la transformación del superhéroe

El primer adelanto de la cuarta entrega de Spider-Man ha sorprendido a los aficionados, ya que "Spider-Man: Brand New Day" traerá nuevos villanos, antiguos héroes de Marvel y el desarrollo de la historia de amor entre Peter Parker y Mary Jane.

En medio de su confusión amorosa y su deber con Manhattan, Spider-Man está de regreso. Fue a través de su tráiler oficial que Sony Pictures reveló la historia que trae de vuelta a Tom Holland con su reconocido personaje, el Hombre Araña.

La nueva trama es un seguimiento de los sucesos de "Spider-Man: No Way Home", por lo que inicia con Peter Parker tratando de practicar cómo decirles a sus amigos que, por el bien de la humanidad, tuvo que hacer que todos lo olvidaran.

“Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí”, practica Peter Parker luego de ver un video de su antigua novia y su mejor amigo.

El tráiler deja ver la nueva narrativa de la cuarta película del arácnido, que traerá de vuelta a actores como Zendaya, como Mary Jane Watson, y Jacob Batalon, como Ned.

Una de las sorpresas es la incorporación de Mark Ruffalo en su papel de Bruce Banner, más conocido en el UCM como Hulk. Asimismo, se confirmó la participación de Jon Bernthal como Frank Castle, conocido por los aficionados como The Punisher.

En la trama, Peter Parker no solo se enfrentará a nuevos villanos, sino también a ver a Mary Jane en una nueva relación y a una transformación biológica que, según Infobae, redefinirá las capacidades del superhéroe.

“A veces Spider-Man tiene que hacer la parte más difícil, incluso si rompe el corazón de Peter Parker”, es una de las frases que resuena entre los seguidores de la relación entre MJ y Peter Parker tras ver el nuevo tráiler.

La película llegará a los cines internacionales el próximo 31 de julio, cuando los seguidores de Spider-Man podrán ser testigos de esta nueva transformación biológica del personaje, ya que, en palabras de Bruce Banner, cuando el ADN de las arañas muta, es algo peligroso.

La película también contará con Michael Mando en el papel de Scorpion, Krondon como Lápida y Sadie Sink en un papel aún por confirmarse, según destaca AS Diario.