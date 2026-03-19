¿Quién es Immanuwel Aleem? El boxeador que enfrentará a Lester Martínez por el título mundial

A días de uno de los combates más importantes en la carrera del guatemalteco Lester Martínez, el boxeador chapín protagonizó su primer cara a cara con el estadounidense Immanuwel Aleem, su rival por el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El combate se disputará este sábado 21 de marzo en el National Orange Show Event Center a partir de las 18:00 horas.

Lester Martínez llega al combate ubicado en el segundo puesto del ranking supermediano del CMB y con su invicto profesional intacto, en lo que se perfila como la pelea más exigente de su carrera. Su rival, Aleem, ocupa el octavo lugar del mismo ranking y llega con cuatro victorias consecutivas, incluyendo un reciente nocaut técnico sobre Demond Nicholson en julio de 2025.

Immanuwel Aleem nació el 18 de octubre de 1993 en Nueva York. Conocido en el mundo del boxeo como The Chosen One, el peleador de 32 años compite en la división supermediano de 168 libras con un registro de 22 victorias, 3 derrotas y 3 empates en 28 combates profesionales, de los cuales 14 han llegado por la vía del nocaut.

El perfil de Aleem

Uno de sus momentos más destacados llegó en 2017 cuando venció al entonces invicto Evgeny Khytrov y conquistó el título WBC Silver, resultado que lo colocó en el panorama internacional de la división. Recientemente, en su última pelea de julio de 2025, derrotó por nocaut técnico a Demond Nicholson para sumar los cinturones regionales WBC FECARBOX y UBO Intercontinental.

En cuanto a su estilo, Aleem es reconocido por su dinamismo y agresividad dentro del ring, buscando tomar la iniciativa desde el inicio del combate. Su gancho de izquierda es su arma principal y su capacidad para resistir el contragolpe y responder con contraataques lo convierte en un rival difícil.

El duelo entre Lester Martínez e Immanuwel Aleem se perfila como uno de los combates más atractivos de la división supermediano en lo que va de 2026. El guatemalteco buscará defender su posición en el ranking y acercarse al título mundial del CMB, mientras que Aleem intentará capitalizar su experiencia y su racha positiva para dar el golpe ante uno de los mejores contendientes de la categoría.

TALE OF THE TAPE🎞️



Lester Martinez takes on Immanuwel Aleem for the vacant WBC interim super middleweight title this Saturday on ProBox TV!🔥



Who wins #MartinezAleem?🤔 pic.twitter.com/xQ8IlM7Fmy — ProBox TV (@ProBox_TV) March 17, 2026

El combate está programado para este sábado 21 de marzo en el National Orange Show Event Center y podrá seguirse desde Guatemala a partir de las 18:00 horas po la transmisión de TV Azteca Guate a través de play.tvaztecaguate.com.