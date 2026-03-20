Lester Martínez vs. Immanuwel Aleem: ¿Dónde ver la pelea por el título mundial?

Lester Martínez tiene este sábado 21 de marzo una de las peleas más importantes de su carrera al medirse ante el estadounidense Immanuwel Aleem por el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El combate se disputará en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, con la noche de boxeo arrancando a las 18:00 horas (horario de Guatemala).

El guatemalteco llega invicto al combate con un registro de 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate con 16 nocauts, ocupando el segundo lugar del ranking supermediano del CMB únicamente por detrás del mexicano Saúl Canelo Álvarez. Su rival, Aleem, llega con 22 victorias, 3 derrotas y 3 empates con 14 nocauts y ocupa el octavo lugar del mismo ranking.

La pelea estelar de Lester Martínez está prevista para alrededor de las 21:00 horas, aunque como en todo evento de boxeo el horario exacto puede variar dependiendo del desarrollo de los combates previos en la cartelera.

Detalles y dónde ver la pelea

Fecha: sábado 21 de marzo de 2026

sábado 21 de marzo de 2026 Inicio del evento: 6:00 PM (hora Guatemala)

Pelea estelar: aproximadamente 9:00 PM

Lugar: National Orange Show Event Center, San Bernardino, California

Dónde ver: Disney+ ESPN ProBox TV



Lester Martínez es uno de los deportistas guatemaltecos más importantes de los últimos años y este combate representa un paso decisivo en su camino hacia el título mundial de las 168 libras. El peleador originario de Petén llega con el respaldo de toda Guatemala y con la confianza de un campamento de preparación que él mismo describió como el mejor de su carrera.

Aleem, por su parte, llega con cuatro victorias consecutivas y con la experiencia de haber competido al más alto nivel de la división supermediano. El estadounidense conocido como The Chosen One buscará capitalizar su racha positiva para dar la sorpresa ante uno de los mejores contendientes de la categoría.