Immanuwel Aleem se rinde ante Léster Martínez antes del título: “Es uno de los mejores”

En el "cara a cara" previo a la disputa por el título interino supermediano del CMB, Immanuwel Aleem dejó claro en la conferencia de prensa que llega con la mentalidad de llevarse el cinturón ante Lester Martínez.

El estadounidense, octavo del ranking del CMB, se mostró seguro y directo al hablar de su trayectoria y de lo que significa este sábado 21 de marzo para su carrera.

Aleem agradeció estar en esta posición y recordó sus inicios en el boxeo. "Desde que entrenaba en el gimnasio con mi hermano a los 12 años soñaba con este momento, pelear por convertirme en campeón mundial", señaló el peleador, quien también reconoció el nivel de su rival. "Si Lester es uno de los mejores, tengo la oportunidad de enfrentarme a uno de los mejores el sábado", afirmó.

El estadounidense fue claro sobre su motivación y lo que representa este combate para él. "Ahora que estamos cerca de un título mundial daré todo por conseguirlo", indicó Aleem, quien también reconoció el trabajo del equipo guatemalteco. "Todo el respeto a tu equipo Lester, me encanta lo que hacen, pero es el momento de 'The Chosen One'", cerró el peleador con un mensaje directo hacia Martínez.

Lester Martínez llega a este combate con un registro de 19 victorias, 0 derrotas y 1 empate con 16 nocauts, ocupando el segundo lugar del ranking supermediano del CMB únicamente por detrás del mexicano Saúl Canelo Álvarez. El guatemalteco originario de Petén se ha consolidado como una de las figuras más importantes del boxeo guatemalteco en los últimos años y este sábado tendrá su primera pelea del 2026.

El cara a cara entre ambos peleadores fue el momento más tenso de la conferencia de prensa, con miradas firmes y sin que ninguno diera un paso atrás. La expectativa entre los aficionados guatemaltecos crece con cada hora que pasa.

El combate podrá seguirse desde Guatemala por la señal abierta de TV Azteca Guate y a través de play.tvaztecaguate.com, además de las plataformas Disney+, ESPN y ProBox TV. La noche de boxeo arranca a las 6:00 de la tarde y la pelea estelar está prevista para alrededor de las 9:00 de la noche.