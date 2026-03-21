Joshua Antón apoya a Léster Martínez: “Es un honor formar parte de esta noche, espero verlo coronarse campeón”

Joshua Antón no solo estará en el ring esta noche como peleador, sino también apoyando a su compatriota Lester Martínez. El boxeador originario de Huehuetenango, que forma parte de la cartelera del 21 de marzo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, expresó su apoyo al guatemalteco que buscará conquistar el título interino supermediano del CMB esta noche.

Antón fue directo en su mensaje hacia Guatemala dejando claro que la noche tiene un significado especial no solo para él sino para todo el boxeo chapín. El joven boxeador también habló sobre lo que representa estar en esta cartelera. "Es un honor formar parte de esta noche y espero ver coronarse a mi compatriota Lester", señaló.

El peleador también aprovechó para dedicar su combate a quienes lo han acompañado desde el inicio. "Esta va por mi familia, que ha dado todo por mí, han puesto mucho esfuerzo y dinero para poder acompañarme", afirmó Antón, reconociendo el sacrificio de los suyos en su camino hacia el profesionalismo en Estados Unidos.

El perfil de Antón

Joshua Antón llega a esta cartelera con un registro invicto de 12 victorias y 11 nocauts, sin derrotas ni empates, lo que lo posiciona como uno de los peleadores guatemaltecos más prometedores del circuito profesional en Estados Unidos. Su estilo ofensivo y su capacidad de definición lo han convertido en un nombre a seguir dentro de la categoría superwelter.

Esta noche enfrentará al uzbeko Kudratillo Abdukakhorov en un combate a 10 rounds, en lo que será uno de los duelos más exigentes de su carrera hasta el momento. Abdukakhorov llega con 22 victorias, 5 derrotas y 14 nocauts, por lo que Antón tendrá ante sí a un rival con mucha más experiencia en el ring profesional.

Para Guatemala, esta noche representa un momento histórico con dos de sus boxeadores en la misma cartelera en California. Antón y Martínez comparten no solo la bandera sino también la motivación de demostrar que el boxeo guatemalteco tiene nivel para competir en los escenarios más importantes del mundo.