¿Se viene el Canelo? Léster Martínez habla sobre el futuro tras conseguir el titulo mundial interino

Lester Martínez habló ante el micrófono segundos después de que el árbitro levantara su mano en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California, todavía con el calor de la batalla encima. El guatemalteco venció por decisión unánime con marcador de 119 a 109 ante Immanuwel Aleem y se coronó campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, el título más importante de su carrera.

Con el cinturón del CMB en su poder, Martínez se convierte en el retador obligatorio al título mundial supermediano que ostenta el mexicano Saúl Canelo Álvarez, el mejor libra por libra del momento. El petenero, que llegó a esta pelea como segundo del ranking del CMB, ahora tiene el camino despejado para pelear por la corona absoluta de la división.

El nuevo campeón no esquivó el tema. "Voy a prepararme para poder afrontar y lógicamente ser el número uno en el boxeo mundial", afirmó Martínez, dejando claro que el título interino es solo el primer escalón hacia la cima absoluta de la categoría supermediano.

Martínez reconoció el desgaste que supone una pelea de esta magnitud y confirmó que se tomará un descanso antes de pensar en lo que viene. "Una merecida vacaciones, por supuesto, porque el desgaste físico y mental ha sido enorme", señaló el campeón, quien también dejó entrever con humor lo que más extraña después de meses de preparación. "Ya quiero llegar a mi casa, abrazar a mi papá y que mi mamá me prepare un caldo de gallina", bromeó Lester entre sonrisas tras la victoria.

Sin embargo, el descanso será breve. Martínez fue claro al hablar de la importancia del equipo que lo rodea de cara a los próximos retos. "Estoy en el mejor equipo del mundo para poder hacer una muy buena preparación para esa pelea", afirmó el campeón, haciendo referencia al trabajo de su entrenador el también guatemalteco Esaú Diéguez y todo el cuerpo técnico que lo acompañó en este proceso.

El nuevo campeón también lanzó un mensaje de compromiso hacia sus seguidores. "Esperen noticias del destino Martínez porque ahora el compromiso se viene más grande. El apellido Martínez se mantiene muy alto y eso nos compromete a seguir trabajando", declaró el petenero, dejando claro que esta victoria es el inicio de un nuevo capítulo en su carrera.