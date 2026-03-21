“Mamá, Papá: Tu hijo es campeón del mundo”: El emotivo mensaje de Lester Martínez tras ganar la pelea del 21 de marzo

Lester Martínez no pudo contener las lágrimas cuando el árbitro levantó su mano en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California. El boxeador guatemalteco acababa de coronarse campeón interino supermediano del CMB por decisión unánime con marcador de 119 a 109 en las tres tarjetas, y el peso de ese momento se desbordó en emociones que Guatemala entera pudo sentir desde la distancia.

Ante el público que llenó el recinto californiano y los miles de guatemaltecos que siguieron la pelea desde casa, Martínez tomó el micrófono y dedicó el título a quienes lo acompañaron desde el principio. "Mamá, Papá: Tu hijo es campeón del mundo", fueron las palabras que el petenero lanzó con voz entrecortada, en un momento que quedará grabado en la historia del deporte guatemalteco.

El mensaje fue el reflejo de años de sacrificio, entrenamiento y fe. Lester Martínez llegó a San Bernardino como el segundo del ranking supermediano del CMB y se fue como campeón, cumpliendo el sueño que persiguió desde que comenzó a entrenar en Petén con la ilusión de llegar al boxeo mundial.

Entre la euforia y las lágrimas, Martínez también habló sobre el camino recorrido y lo que significa este título para Guatemala. El nuevo campeón fue claro al dedicar el triunfo a su familia, quienes lo acompañaron en cada momento de su carrera y que esta noche pudieron ver a su hijo convertirse en campeón del mundo.

El petenero también se refirió brevemente a lo que se viene en su carrera después de esta victoria histórica. Con el cinturón interino del CMB en su poder, el siguiente paso es lógico y Martínez no lo esquivó. "Es la pelea que sigue y voy a ir por ello", afirmó el guatemalteco al ser consultado sobre un posible enfrentamiento ante el mexicano Saúl Canelo Álvarez, actual campeón mundial supermediano.

Las palabras de Lester resonaron en toda Guatemala. El joven originario de Petén, que soñó desde pequeño con llegar al boxeo mundial, acaba de cumplir su promesa y ya tiene la mirada puesta en la pelea más grande de su carrera ante Canelo Álvarez, el mexicano que domina la división supermediano y que ahora tiene a Martínez como su retador obligatorio.

La pelea ante Aleem fue un combate de 12 rounds donde Martínez dominó desde el inicio con combinaciones precisas que le permitieron controlar las distancias. En los rounds intermedios el combate se volvió más reñido con Aleem buscando el nocaut, pero el guatemalteco respondió con ganchos y uppercuts que le permitieron mantener la ventaja en las tarjetas hasta el campanazo final, donde los tres jueces coincidieron con un marcador de 119 a 109 para el nuevo campeón.