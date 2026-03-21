“Vamos, campeón”: el mensaje de Ricardo Arjona tras el título interino supermediano del CMB de Lester Martínez

En un enfrentamiento sobre el ring, Lester Martínez se midió ante el boxeador estadounidense Immanuwel Aleem por el título interino supermediano (168 libras) del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en California, donde se quedó con la victoria.

La pelea, en la que Martínez representó a Guatemala, se definió tras 12 asaltos, en los que el guatemalteco obtuvo una puntuación de 119, superior a la de Aleem. Según mencionó el réferi, fue una decisión unánime.

Medios especializados como Boxing News 24 destacan que Martínez se impuso por decisión unánime ante Aleem, al obtener puntuaciones de 120-108, 118-110 y 119-109.

Desde el cuadrilátero del National Orange Show Event Center, el réferi declaró ganador del combate a Martínez, lo que provocó la reacción del público. Con este triunfo, Martínez se convierte en el primer boxeador guatemalteco en ganar un título mundial interino, y este cinturón es el primero de talla mundial en su carrera.

Las felicitaciones no tardaron en llegar, entre ellas la del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien compartió una imagen del boxeador acompañada del mensaje: “Vamos, campeón”.

El mensaje del intérprete de Ella, Mujeres y Nirvana llega días después de que Martínez expresara su deseo de convertirse en un referente del país, como lo ha sido Arjona a escala internacional.

En conferencia de prensa previa a la pelea, el boxeador, originario de Petén, destacó: “En Guatemala hay medallistas olímpicos, artistas y muchas personas que han puesto en alto el nombre del país. Yo también quiero que algún día recuerden a Guatemala por mí, como lo hacen con nuestro compatriota Ricardo Arjona”.

Martínez recalcó que sueña con que su nombre se convierta en un referente de Guatemala. Señaló que, al viajar al extranjero, muchos guatemaltecos son identificados por el cantautor.

Momento en que se confirma el triunfo de Léster Martínez por decisión unánime.



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“Cuando preguntan de dónde somos, mencionan a Ricardo Arjona. Ese es un sueño muy grande, pero no imposible. Ojalá algún día pueda cumplirse. Nos hemos preparado muy bien, estamos enfocados y mentalizados, porque este es un momento que hemos soñado durante mucho tiempo”, dijo Martínez.

(Captura de pantalla: redes sociales) Ricardo Arjona