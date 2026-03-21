BTS rompe récord con Arirang tras su regreso a los escenarios

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BTS rompe récord con Arirang tras su regreso a los escenarios

Tras más de tres años de ausencia, la banda más famosa del K-pop, BTS, regresó a los escenarios con un megaconcierto en el que interpretó sus grandes éxitos y los temas de su nuevo álbum.

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BTS rompe récord con Arirang tras su regreso a los escenarios

BTS regresó a los escenarios con un megaconcierto y un disco que vendió cuatro millones de copias en un solo día. (Foto Prensa Libre: EFE)

Gwanghwamun, la plaza más emblemática de Corea del Sur, fue el escenario de uno de los conciertos más esperados: el regreso de BTS. La banda más famosa del K-pop deleitó con su música a unas 22 mil personas que se congregaron en el lugar para corear sus grandes éxitos y los temas de su nuevo álbum.

El espectáculo tuvo lugar el sábado 21 de marzo, en el corazón de Seúl, y fue transmitido por Netflix a las 5 horas (Guatemala). La grabación quedó a disposición de los usuarios de esa plataforma.

Con el sonido de la campana divina del rey Seongdok —un tesoro nacional que forma parte del interludio de su nuevo álbum—, la banda anunció su entrada al escenario, y los integrantes avanzaron desde la parte frontal del palacio de Gyeongbokgung, el principal del país, hasta el escenario en Gwanghwamun.

En una velada que integró elementos del patrimonio cultural coreano, la banda hizo honor a su nuevo álbum Arirang, lanzado el viernes 20 de marzo, cuyo título refiere a la canción folclórica más representativa de Corea.

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"Nos daba mucha ansiedad pensar si ustedes seguirían esperando por nosotros o si nos olvidarían", dijo J-Hope a los fans.

Body to Body, el primer tema de su nuevo álbum, fue el que inauguró la noche, seguido de un repertorio que alternó el nuevo material con algunos de sus mayores éxitos internacionales. Canciones como Butter, MIC Drop y Swim desataron algunos de los momentos más enérgicos del público.

Tras interpretar Dynamite, que parecía cerrar el espectáculo, el grupo regresó al escenario para cantar Mikrokosmos, ante una plaza encendida por varitas luminosas conocidas como lightsticks, que distinguen a los conciertos de K-pop.

Durante todo el evento, el palacio y el escenario fueron iluminados con patrones tradicionales y eléctricos, en consonancia con cada tema que presentaban.

"Honestamente nunca olvidaré esta noche. Sentí mucha presión por el regreso, pero estar aquí es genial", confesó Jungkook.

BTS vende cuatro millones de copias de su nuevo álbum en un día

Tras su lanzamiento el viernes 20 de marzo de 2026, el nuevo álbum de BTS, Arirang, vendió alrededor de cuatro millones de copias en un solo día.

El sello discográfico de la banda, BigHit Music, informó que la cifra supera el número de ventas en la semana posterior al estreno del cuarto álbum de estudio de BTS, Map of the Soul: 7, lanzado en el 2020.

Arirang marca una nueva etapa del grupo tras una pausa durante el servicio militar obligatorio de sus integrantes, y se ha posicionado en el primer puesto de los álbumes más vendidos de iTunes en 88 países y regiones, entre ellos México, Italia y Suecia, según BigHit.

El disco se compone de 14 canciones y supone el primer álbum de estudio del septeto desde Proof, lanzado en el 2022.

Con información de EFE

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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