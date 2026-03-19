Así es “Arirang”, el nuevo disco de BTS con 14 canciones inéditas

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Así es “Arirang”, el nuevo disco de BTS con 14 canciones inéditas

BTS lanza este viernes su nuevo álbum Arirang, el primero en casi cuatro años, con el que inicia una etapa marcada por su regreso tras el servicio militar.

Ingrid Reyes

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Un fan toma una foto cerca del escenario principal para un concierto gratuito del grupo de K-pop BTS en la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, el 19 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

Un fan toma una foto cerca del escenario principal para un concierto gratuito del grupo de K-pop BTS en la Plaza Gwanghwamun en Seúl, Corea del Sur, el 19 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)

La superbanda surcoreana de K-pop BTS publica este viernes 20 de marzo (19 de marzo Guatemala) su primer álbum de estudio en casi cuatro años, Arirang, un trabajo que incorpora referencias a la tradición cultural coreana y marca una nueva etapa para el grupo tras el período de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

El disco, de 14 canciones y lanzado a las 13 horas (04 horas GMT), es el quinto álbum de estudio del septeto y el primero desde Proof (2022).

El título del álbum alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional.

“Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”, dijo BigHit Music en enero.

Los siete integrantes participaron activamente en el proceso creativo del álbum e incorporaron sus experiencias personales en las composiciones, según un comunicado emitido este mes por el sello discográfico.

El líder de la banda, RM, aparece acreditado en todas las canciones, salvo en la pista interludio, mientras que Suga y J-hope contribuyeron a varios temas, entre ellos Body to Body, Merry Go Round y NORMAL.

Jimin participó en they don’t know ’bout us y Into the Sun; V, en 2.0 e Into the Sun; y Jung Kook colaboró en la creación de cuatro canciones, incluida Hooligan.

“El sencillo principal SWIM se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida. En lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la vida misma”, dijo BigHit.

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Según previsiones de Hong Seok-kyeong, directora del Centro de Estudios del Hallyu de la Universidad Nacional de Seúl y autora del libro BTS on the Road, el grupo dejará atrás su narrativa de adolescencia para abordar temas más maduros.

“Una vez que alguien regresa del servicio militar en Corea del Sur, es tratado como adulto. Se graduarán de la historia de crecimiento adolescente y avanzarán hacia un mundo adulto independiente”, explicó la experta en entrevista con el diario japonés Mainichi el año pasado.

El lanzamiento será acompañado de eventos promocionales en distintos puntos de Seúl, donde se instalarán proyecciones y actividades en torno al nuevo disco.

Más cerca del público

El 21 de marzo, el grupo surcoreano BTS actuará en vivo por primera vez después de su pausa, según el comunicado oficial de Netflix.

La plataforma informó que el concierto estará disponible en todos sus planes. “El público y los fans verán a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volver al escenario juntos para un concierto en la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl”, indica la página oficial.

Durante el espectáculo, presentarán por primera vez canciones. La transmisión será el sábado 21 de marzo, a las 17 horas, desde Gwanghwamun, 5 horas Guatemala. Será en la puerta principal del histórico palacio Gyeongbokgung, en Seúl.

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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