BTS en cines: el live viewing del regreso de la banda de K-pop podrá verse en Guatemala

La banda de K-pop BTS volverá a los escenarios tras cumplir el servicio militar obligatorio, con dos conciertos gratuitos que serán transmitidos en diversos cines del mundo, incluido Guatemala.

Los seguidores de la boy band podrán disfrutar de sus conciertos en vivo a través de proyecciones en cines, donde verán BTS World Tour ARIRANG, en el que Kim Namjoon (RM), Kim Seokjin (Jin), Jung Hoseok (J-Hope), Min Yoongi (Suga), Jeon Jungkook (Jungkook), Kim Taehyung (V) y Park Jimin (Jimin) se reúnen en el escenario para interpretar sus nuevos y más grandes éxitos.

La presentación gira en torno a su quinto álbum de estudio, Arirang, y marca el inicio de su gira mundial, así como el reencuentro de la banda luego de casi cuatro años de pausa. Medios internacionales informaron que el primer concierto será transmitido a nivel mundial por streaming.

Por medio de un anuncio, la agrupación dio a conocer que presentará completamente en vivo dos conciertos de su regreso en salas de cine, que llegarán en abril próximo bajo el nombre BTS Concerts Come To Theaters.

Este evento de talla mundial se transmitirá en distintas salas de cine el 11 y 18 de abril, incluido Guatemala. Billboard destacó que RM, Suga, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook anunciaron que las “proyecciones incluirán una transmisión en vivo de uno de sus tres shows de inicio en Goyang, Corea del Sur (11 de abril)”.

Asimismo, habrá una transmisión de la parada del 18 de abril en Tokio. También se indicó que cada proyección y la venta de boletos se realizarán según el horario y los establecimientos de cada país.

Según el portal BTS Live Viewing Guatemala, habrá proyecciones por medio de distribuidoras como Cinépolis. Esta empresa anunció oficialmente el evento en su portal con la leyenda: “La realeza del pop, BTS, regresa a los escenarios internacionales con su esperada gira mundial, la primera a gran escala en casi cuatro años”.

Actualmente, esta distribuidora ha lanzado la preventa de los eventos, que llegarán a diversos cines de Guatemala.

Otra empresa que anunció este evento es Cinemark, que también puso a la venta las dos fechas de concierto desde su portal oficial.

La sinopsis publicada por Cinépolis destaca que “con un espectacular diseño del escenario en 360 grados, el espectáculo ofrece una experiencia inmersiva que coloca al público en el centro mismo del show”.

Este espectáculo será transmitido desde Goyang el 11 de abril y desde Tokio el 18 de abril, por lo que los seguidores, denominados ARMY, podrán seguir el evento desde los cines en Guatemala.

Según informaron las empresas de cine, los horarios de las proyecciones del 11 de abril serán a las 13 y 16.45 horas. El precio de los boletos deberá consultarse en redes sociales o en taquillas de cada distribuidora.