Zendaya y Tom Holland: ¿hubo boda secreta? La verdad sobre el anillo y lo que reveló su estilista

El rumor sobre el compromiso de Tom Holland y Zendaya inició luego de la celebración de los Globos de Oro del 2025, cuando la actriz utilizó en la alfombra roja un vestido naranja quemado de Louis Vuitton que dirigió la atención hacia un anillo de diamantes brillantes, lo que levantó sospechas de un posible compromiso entre los seguidores de la pareja.

Un año después de ese evento, Tom Holland y Zendaya vuelven al ojo público, luego de que se iniciara un rumor sobre una posible boda secreta entre los actores. Fue durante los Premios SAG 2026 cuando se levantó la sospecha, luego de que el diseñador de Zendaya insinuara que el matrimonio ya se habría celebrado.

Durante la alfombra roja del evento, el medio Access Hollywood conversó con Law Roach, quien insinuó que ya ocurrió una boda entre los artistas, lo que levantó nuevamente las sospechas de sus seguidores, quienes relacionaron un anillo y un corte de cabello de la actriz con su estado civil.

"¡La boda ya se celebró! ¡Te la perdiste!", dijo Roach a la periodista, quien, atónita por lo ocurrido, cuestionó: "¿Es eso cierto?". El diseñador reafirmó lo dicho. "Es muy cierto", expresó antes de marcharse de la entrevista.

Vogue destaca que la pareja “confirmó que sí, estaban comprometidos”, y resalta que el anillo de compromiso sería de la joyera londinense Jessica McCormack.

Con la noticia, en redes sociales comenzaron a circular eventos que seguidores de la pareja, denominada “Tomdaya”, sospechan que forman parte de este anuncio de boda. Medios como Vogue destacan que Zendaya fue captada con un corte de cabello estilo bixie a finales del 2025, “lo que llevó a sus fans a especular que ella y Holland ya estaban casados”.

Otro de los rumores que empezó a apoyar esta teoría surgió cuando el pasado febrero se captó a Zendaya con un anillo color oro en su dedo anular. Esta vez fue vista en Los Ángeles, lo que levantó aún más las sospechas de una boda secreta.

Hasta el momento, los actores no se han pronunciado sobre este rumor. Otras versiones señalan que el uso del anillo de Zendaya podría estar relacionado con la producción The Drama, donde comparte set con Robert Pattinson.

Aunque los rumores de su matrimonio aún no se han confirmado ni desmentido, se conoce que la pareja participará junta en una producción de Christopher Nolan, La Odisea, donde Zendaya actuará como Atenea y Holland como Telémaco.