Shakira hace historia en el Zócalo de México: rompe récord con concierto gratuito ante más de 400 mil personas

“Hoy tengo una mezcla de emoción, nostalgia y agradecimiento. Hoy es nuestro último día aquí en México”, expresó Shakira durante su última presentación en ese país como parte de la gira.

La Plaza de la Constitución, conocida como el Zócalo de la Ciudad de México, fue el punto de encuentro entre la artista y sus seguidores —a quienes llama “la manada”— y congregó a más de 400 mil asistentes, lo que representa un récord de asistencia para un artista en ese lugar, según destacó Billboard.

Shakira abrió el espectáculo con Pies Descalzos, Sueños Blancos, ante seguidores provenientes de distintos estados del país. También interpretó Dónde Estás Corazón, tema que, según dijo, “debía” al público mexicano y que marcó el inicio de su proyección internacional.

“Más que un público han sido mis cómplices”, afirmó la cantante, quien recordó que México ha sido testigo de su crecimiento artístico.

Con este concierto, la colombiana regresó al Zócalo, donde ya se había presentado en el 2007 con la gira Fijación Oral Tour. Según datos de la Agencia EFE, en aquella ocasión reunió a 210 mil personas.

Durante la velada también interpretó canciones como Antología y Día de enero. Con esta presentación superó cifras alcanzadas por otros artistas en el Zócalo, como Los Fabulosos Cadillacs, que congregaron a 300 mil personas, y Grupo Firme, con 280 mil.

El cantante Béele se unió a Shakira en el escenario para interpretar el tema Algo Tú. Además, el concierto fue transmitido en sus redes sociales para que seguidores de otros países pudieran disfrutarlo.

Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, calificó el evento como uno de los más relevantes para la capital en febrero y confirmó la asistencia de más de 400 mil personas.

La funcionaria destacó como uno de los momentos más emotivos aquel en el que la artista tomó la bandera de México ante la multitud.

Ayer, 400 mil personas vibraron en el concierto de #ShakiraEnElZócalo, un espectáculo que unió corazones en el marco del #8M.



Ayer, 400 mil personas vibraron en el concierto de #ShakiraEnElZócalo, un espectáculo que unió corazones en el marco del #8M.



— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 2, 2026

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum compartió en su cuenta de X el mensaje: “Shakira - Las Mujeres Ya No Lloran – Zócalo”.

— Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) March 2, 2026

Las Mujeres Ya No Lloran World Tour se ha convertido en la gira más grande en la historia de la artista, quien hasta ahora ha recaudado 529.7 millones de dólares y vendido al menos 4.9 millones de entradas en 206 espectáculos, según Billboard.