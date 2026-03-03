“Swiftie” ya es oficial: el diccionario en inglés incorpora el término vinculado a Taylor Swift y suma nuevas palabras

Las tendencias en redes sociales y el lenguaje de las nuevas generaciones han llevado a Dictionary.com a integrar o actualizar términos y palabras que ya forman parte del idioma inglés. Esta actualización es una de las más grandes del sitio web, con más de mil 550 nuevos términos.

Uno de los vocablos que más impacto ha causado es Swiftie, palabra que no solo identifica una línea de productos de la cantante Taylor Swift, sino que también define a sus seguidores.

Otras palabras, como Beyhive, también han sorprendido. Este término en inglés designa al grupo de seguidores de Beyoncé. Medios internacionales como USA Today destacan que la incorporación de estas voces se debe a su amplio uso.

La organización encargada de elaborar el léxico en inglés destacó este nuevo término para definir a “un fan de la música de Taylor Swift”. Este término llega al archivo del diccionario después de años de utilizarse en redes sociales y de que la propia artista registrara la palabra en TAS Rights Management LLC en el 2017.

Dictionary.com integró esta palabra al mantener sus estándares, pues, según USA Today, “los lexicógrafos solo añaden palabras cuando son ampliamente utilizadas, ampliamente comprendidas, con probabilidades de perdurar y útiles para el público general”.

En un comunicado de prensa, Steve Johnson, director de lexicografía en IXL Learning, explicó que estas actualizaciones contemplan palabras que ya forman parte del habla cotidiana e integran voces relacionadas con:

“la inteligencia artificial, las conversaciones sobre salud, los viajes internacionales y las comunidades digitales están moldeando nuestro idioma en tiempo real”, destacó en el comunicado.

Medios como Infobae señalan que esta es una de las actualizaciones más grandes de Dictionary.com, ya que en esta ocasión se incorporaron al menos mil 500 palabras. De estas, destaca USA Today, el 26% de los nuevos términos provienen de la IA y de la investigación biomédica.

Entre las palabras incorporadas figuran términos y jerga de internet como: