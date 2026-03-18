BTS: cuándo se publica el álbum “ARIRANG” y cuántas canciones incluirá

El esperado álbum "ARIRANG", de BTS se lanzará el viernes 20 de marzo y se ha publicado cuántas canciones tendrá. El popular grupo de K-pop BTS celebrará al día siguiente, el próximo sábado 21 de marzo un concierto gratuito en la plaza de Gwanghwamun, Seúl, titulado BTS Comeback Live Arirang.

El 21 de marzo, el grupo surcoreano BTS actuará en vivo por primera vez después de su pausa, según el comunicado oficial de Netflix. Se esperan más de 200 mil asistentes.

La plataforma informó que el concierto estará disponible en todos sus planes. “El público y los fans verán a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook volver al escenario juntos para un concierto en la histórica plaza Gwanghwamun de Seúl”, indica la página oficial.

La transmisión será el sábado 21 de marzo, a las 20 horas, de Gwanghwamun, la puerta principal del histórico palacio Gyeongbokgung, en Seúl.

En Guatemala y Centroamérica será a las 5 horas, mientras en Colombia a las 6 y los países de Chile, Argentina y Brasil a las 8 horas.

¿Cómo se llaman las canciones del nuevo álbum de BTS?

El listado oficial del disco fue compartido a través de las plataformas del grupo y revela 14 temas con títulos en inglés.

Body to Body Hooligan Aliens FYA 2.0 No. 29 SWIM Merry Go Round NORMAL Like Animals they don’t know ’bout us One More Night Please Into the Sun

Aparece una pista adicional en Apple Music llamada ARMYRANG, un audio especial en el que los integrantes del grupo hablan sobre el nuevo lanzamiento.

Además del concierto, Netflix lanzará un documental sobre la creación de ARIRANG, el cual estará disponible a partir del viernes 27 de marzo.

Después del concierto en vivo, la banda se embarcará en el ARIRANG World Tour, que abarcará 34 regiones y contará con 82 espectáculos en todo el mundo.