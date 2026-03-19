¿Por qué la inactividad en un mundo que se calienta podría causar cientos de miles de muertes?

En un mundo que se calienta, los toboganes de los parques infantiles se vuelven demasiado calientes para los niños, correr se convierte en una tortura para los adultos que intentan ponerse en forma y un paseo vespertino resulta insoportable para los adultos mayores.

El cambio climático está exacerbando la inactividad física con consecuencias nefastas, lo que podría provocar cientos de miles de muertes prematuras en todo el mundo para 2050, según un estudio publicado el lunes en Lancet Global Health.

Esta investigación se suma a un creciente conjunto de literatura científica que analiza los efectos de gran alcance en la salud del aumento de las temperaturas provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. Si bien los investigadores han podido documentar cómo el cambio climático causa muertes directamente —con trabajadores que sucumben al agotamiento por calor y personas que se ahogan en inundaciones—, apenas están comenzando a cuantificar algunas de las formas menos evidentes en que cobra vidas.

Los autores del nuevo artículo publicado en The Lancet desarrollaron un modelo basado en encuestas de actividad física y registros de temperatura de 156 países entre 2000 y 2022. Concluyeron que cada mes adicional en el que la temperatura promedio superó los 82 grados coincidió con un aumento de 1.4 puntos porcentuales en la inactividad física a escala mundial.

Se prevé que la inactividad física continúe aumentando en las próximas décadas, dependiendo de diversos escenarios climáticos potenciales, incluyendo un aumento de la temperatura media del 1.7% o 2% a mediados de siglo con respecto a los niveles preindustriales. Actualmente, según el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, el mundo se encamina a un calentamiento de entre 2.7 y 3.1 grados Celsius para el año 2100.

El patrón de aumento de las temperaturas y disminución de la actividad física se concentró en los países de ingresos bajos y medios, mientras que se proyectó que los países de ingresos altos no experimentarían cambios estadísticamente significativos. Algunos países con altas temperaturas, más cercanos al ecuador, muestran aumentos estimados en la inactividad física de más de 4 puntos porcentuales para 2050.

Según los cálculos del equipo de científicos latinoamericanos que elaboraron el artículo de The Lancet, para 2050 esta caída de la actividad podría provocar entre 470 mil y 520 mil muertes adicionales y pérdidas de productividad anuales de entre US$2 mil 400 millones y US$2 mil 590 millones.

Estas proyecciones no son definitivas, pero sirven de advertencia sobre cómo los cambios en el comportamiento humano a medida que el planeta se calienta podrían costar más vidas.

Christian Garcia-Witulski, autor principal del artículo, explicó por correo electrónico que el calor puede hacer que las caminatas cotidianas al trabajo, la escuela y las tiendas sean más agotadoras y desincentivar el ejercicio regular cuando las personas no tienen acceso a gimnasios y dependen de actividades al aire libre. Algunos cambios son más sutiles: un trabajador que evita caminar largas distancias hasta su casa en los meses más calurosos, que cambia su bicicleta por el auto para ir al trabajo o que se siente demasiado exhausto para hacer ejercicio después de pasar horas expuesto al calor.

“En la práctica, la realidad no es que la gente deje de moverse por completo de repente”, afirmó García-Witulski, investigadora del Lancet Countdown Latin America y profesora de la Pontificia Universidad Católica Argentina. “Lo que sucede es que el calor va reduciendo gradualmente las oportunidades seguras, cómodas y prácticas que tienen las personas para mantenerse activas en su vida diaria”.

Varios investigadores del clima afirmaron que, si bien no podían determinar con certeza por qué las personas en países de mayores ingresos no modificaron significativamente su nivel de actividad física a medida que aumentaban las temperaturas, podría deberse a que tienen mejor acceso al aire acondicionado, a los gimnasios y a modalidades de trabajo flexibles.

“Las poblaciones más ricas pueden adaptar su comportamiento, mientras que muchas otras en el mundo no pueden”, dijo Luke Parsons, un científico climático de The Nature Conservancy que no participó en el estudio y que ha investigado las consecuencias del calor extremo.

Las consecuencias para la salud de los estilos de vida sedentarios —mayor riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y cáncer— están bien documentadas. Casi un tercio de los adultos no cumplen con la recomendación global de la Organización Mundial de la Salud de realizar 150 minutos de actividad física moderada por semana, según un estudio de 2024.

“La relación entre la inactividad física y las enfermedades crónicas es tan fuerte que cualquier obstáculo para lograr el ejercicio regular, en este caso las temperaturas excesivamente altas, supondrá amplios riesgos para la salud pública”, dijo Jonathan Patz, catedrático de salud y medio ambiente de la Universidad de Wisconsin-Madison, quien no participó en el estudio.

La contaminación atmosférica alcanza su punto máximo en los días calurosos y húmedos, dificultando la respiración. El sudor tiene dificultades para evaporarse y mantener la temperatura corporal en ambientes húmedos, y los adultos mayores ya tienen mayor tendencia a sudar. El cuerpo se esfuerza más por regular su temperatura corporal, dirigiendo la sangre hacia la piel y acelerando el ritmo cardíaco.

“Ese estrés adicional en el cuerpo significa que la misma actividad que resultaría fácil en un día fresco se vuelve realmente difícil y potencialmente peligrosa en un día caluroso”, dijo Parsons. “Llegas a tu límite más rápido”.

Es más probable que la gente busque refugio en habitaciones con aire acondicionado para sentarse y combatir el calor, lo que fomenta un comportamiento más sedentario.

El estudio también reveló una marcada brecha de género en la relación entre las altas temperaturas y la inactividad física. Retrospectivamente, los investigadores observaron que los meses calurosos adicionales se asociaron con un aumento de 1.69 puntos porcentuales en la inactividad en las mujeres, en comparación con 1.18 en los hombres, y proyectaron que esta disparidad continuará en las próximas décadas.

García-Witulski afirmó que la evidencia sugiere que hombres y mujeres regulan el calor de manera diferente, y que las mujeres también pueden enfrentar mayores responsabilidades de cuidado y tener menos acceso a lugares seguros para hacer ejercicio.

El modelo tiene sus limitaciones, entre ellas el hecho de que la actividad física se basó en autoinformes y podría estar sesgada. Un estudio ideal registraría la actividad física utilizando tecnología como Fitbit o Apple Watch para obtener datos más precisos, pero esto es inviable para una investigación que abarca decenas de países con diferentes niveles de ingresos a lo largo de décadas.

Lea también: Dos formas respaldadas por la ciencia para mejorar su desayuno

“Están haciendo todo lo posible con un estudio de esta envergadura”, dijo Nicholas Nassikas, neumólogo y miembro del cuerpo docente del Centro para el Clima, la Salud y el Medio Ambiente Global de la Escuela de Salud Pública TH Chan de la Universidad de Harvard, quien no participó en el estudio.

Los datos de actividad física recopilados mediante encuestas ofrecían promedios nacionales, lo que impedía a los investigadores diferenciar los efectos en distintas partes del país o según el tipo de actividad, como el trabajo o el ocio.

Drew Shindell, científico climático y profesor de ciencias de la Tierra en la Universidad de Duke, que no participó en la investigación, señaló en un correo electrónico que el hecho de que el estudio también utilizara promedios nacionales de temperatura significaba que estas lecturas generales también podrían ocultar fluctuaciones masivas de calor en países grandes.

“Por ejemplo, en Estados Unidos podría haber un año con temperaturas más cálidas de lo normal en el sur y más frías en el norte, lo que no se reflejaría en ningún cambio en su método, pero podría tener un impacto enorme, ya que el sur es más cálido”, dijo Shindell en un correo electrónico.

Los investigadores solo examinaron el aumento de las temperaturas y no otros impactos climáticos que mantienen a las personas sedentarias, como los fenómenos meteorológicos extremos.

Sin embargo, los autores del estudio afirmaron que su trabajo ilustra la necesidad de priorizar la actividad física a medida que los países buscan aumentar su resiliencia al cambio climático. Por ejemplo, las autoridades podrían subvencionar instalaciones deportivas climatizadas para personas en situación de riesgo, crear senderos peatonales sombreados y arbolados, y garantizar el acceso a espacios públicos climatizados para caminar y andar en bicicleta.

“Considerar la actividad física como una necesidad sensible al clima, en lugar de una opción de estilo de vida discrecional, será esencial para prevenir una transición hacia el sedentarismo impulsada por el calor y el consiguiente aumento de enfermedades cardiometabólicas y pérdidas económicas”, escribieron los investigadores.