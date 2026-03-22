¿Cuántos títulos tiene Léster Martínez? El recorrido del guatemalteco hasta ser campeón mundial

El camino profesional de Léster Normandy Martínez Tut inició el 6 de abril de 2019, cuando firmó su primer contrato con Latin ARMS Promotions y debutó ante el excampeón mundial nicaragüense Ricardo Mayorga, a quien venció por la vía del nocaut. Ese primer triunfo marcó el comienzo de una carrera que siete años después lo llevaría a conquistar el título más importante del boxeo guatemalteco.

Antes de llegar al profesionalismo, Martínez ya había construido una sólida carrera amateur que incluyó medallas en competencias centroamericanas, panamericanas y mundiales. Su medalla de plata en el Mundial Juvenil de 2012 en Armenia fue uno de sus logros más destacados, y su participación en dos ciclos olímpicos lo consolidó como una de las principales figuras del boxeo guatemalteco antes de dar el salto al profesionalismo.

Desde su debut, Martínez nunca perdió un combate y fue sumando títulos regionales e internacionales que lo fueron escalando en el ranking del Consejo Mundial de Boxeo hasta llegar a la noche del 21 de marzo de 2026, cuando se coronó campeón mundial interino supermediano del CMB con un registro de 20 victorias, 0 derrotas y 1 empate.

Los títulos en su historia

12 de septiembre de 2020: Título latino supermediano del CMB vs. Uriel González (México)

4 de marzo de 2021: Título latino supermediano de la OMB vs. Gabriel López (México)

30 de julio de 2022: Título supermediano de la Asociación Norteamericana de Boxeo vs. Rodolfo Gómez Jr. (Estados Unidos)

23 de febrero de 2024: Título latino del CMB vs. Rubén Angulo (Colombia)

28 de junio de 2024: Título regional de la AMB vs. Carlos Góngora (Ecuador)

21 de marzo de 2026: Título Mundial Interino Supermediano del CMB vs. Immanuwel Aleem (Estados Unidos)

El título interino y lo que viene

El 21 de marzo de 2026 en San Bernardino, California, Lester Martínez coronó su carrera al vencer por decisión unánime con marcador de 119 a 109 al estadounidense Immanuwel Aleem y conquistar el título mundial interino supermediano del CMB. El título interino es una distinción oficial del organismo que se otorga cuando el campeón absoluto no puede defender su corona, y convierte a Martínez en el retador mandatorio al título absoluto.

El campeón absoluto de la división supermediano es Christian Mbilli, y Martínez ya dejó claro cuál es su próximo objetivo. "Es la pelea que sigue y voy a ir por ello", afirmó el petenero tras su coronación. El CMB suele establecer plazos para que ambos campamentos negocien la unificación, lo que significa que la pelea más grande de la historia del boxeo guatemalteco podría estar más cerca de lo que parece.

¡Te compartimos las mejores imágenes de la victoria de Lester Martínez como nuevo campeón del Mundo este sábado 21 de Marzo! 🇬🇹🥊👇



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Con el cinturón interino en su poder, Lester Martínez se convierte en el primer campeón mundial de boxeo de Guatemala y en el deportista chapín más cercano a disputar un título absoluto ante uno de los mejores peleadores del mundo. El camino desde Melchor de Mencos hasta San Bernardino fue largo, pero el destino siempre fue el mismo.