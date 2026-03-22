Histórico: Joshua Antón y Léster Martínez, campeones del CMB, sellan la noche con una foto para la historia

Una noche mágica y para la historia vivió el boxeo guatemalteco el sábado 21 de marzo del 2026 en el National Orange Show Event Center, en San Bernardino, California, Estados Unidos, donde el público chapín abarrotó el recinto y celebró dos títulos internacionales.

El recinto se tiñó de azul y blanco. Cada golpe, cada grito y cada victoria llevaron el pulso de un país entero que vibró tanto en las gradas como frente a las pantallas alrededor del mundo

El primero de los guatemaltecos en subir al ring fue Joshua Antón, quien nació en Estados Unidos, pero sus padres son guatemaltecos. Él se siente uno más y lo dejó claro cuando saltó al cuadrilátero cubierto con la bandera azul y blanco.

Antón se enfrentó al uzbeko Kudratillo Abdukakhorov, en una pelea en la que estaba en disputa el cinturón superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). El combate, pactado a 10 asaltos, duró solo uno, ya que el rival del guatemalteco recibió un golpe en la cabeza que le provocó molestias, por lo que no pudo continuar. Tras una revisión médica, se declaró ganador a Ardón por nocaut técnico, con lo cual obtuvo el título.

Así comenzó la fiesta chapina en suelo californiano y en toda Guatemala, previo a la esperada pelea entre Léster Martínez e Immanuwel Aleem.

Pero la historia aún guardaba su capítulo más esperado.

Fue el turno del petenero, quien buscaba hacer historia. Después de 12 intensos asaltos, Martínez se quedó con la victoria por decisión unánime y se consagró campeón mundial interino supermedio del Consejo Mundial de Boxeo, lo que coloca en alto al boxeo guatemalteco ante el mundo.

Al final, la decisión unánime confirmó lo que millones ya sentían: Martínez era campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. Guatemala tocaba la cima.

Antes del inicio de las peleas de los guatemaltecos, Antón se mostró satisfecho por ser parte de la velada y expresó su deseo de ver consagrarse a Martínez, lo cual ocurrió.

Tras finalizar la jornada boxística, Joshua Antón buscó a Léster Martínez para inmortalizar el momento y logró fotografiarse junto al nuevo campeón interino con el mensaje:

“De Guatemala para el mundo! @realkevinanton and @lesternormandy obtuvimos las victorias anoche”.

Porque aquella noche no solo se ganaron cinturones… se ganó un lugar eterno en la historia del boxeo guatemalteco.