¿Quién es Joshua Antón? El boxeador guatemalteco que también hizo historia en San Bernardino

Mientras Lester Martínez se llevaba el título estelar de la velada, Joshua Kevin Antón escribió su propio capítulo en la noche del 21 de marzo en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California. El boxeador de 27 años venció por nocaut técnico a Kudratillo Abdukakhorov y conquistó el título superwelter continental del CMB en la penúltima pelea de la cartelera.

Antón nació en Granada Hills, California pero tienes raíces guatemaltecas y decidió representar a Guatemala la noche del 21 de marzo. Llegó a esa velada histórica con un registro de 12 victorias, 11 nocauts y sin ninguna derrota ni empate, números que lo han consolidado como uno de los boxeadores de orígenes guatemaltecos de mayor proyección en el circuito profesional estadounidense.

Con este triunfo, el huehueteco continúa escalando posiciones en su categoría, donde actualmente figura en el puesto 22 del ranking mundial superwelter, también conocido como peso mediano junior.

¿Qué es el título que conquistó?

El superwelter es una división que agrupa a boxeadores con un límite de 154 libras, equivalente a 69.85 kilogramos. Fue establecida en 1962, año en que se disputó por primera vez un campeonato mundial en esta categoría. A lo largo de la historia, grandes figuras del boxeo han brillado en este peso, entre ellos Terry Norris, Tommy Hearns y Óscar de la Hoya. Actualmente, uno de los campeones más reconocidos en esta división es el estadounidense Sebastián Fundora.

Para Antón, conquistar un título del CMB en esta categoría representa un paso importante en su carrera y una señal de que su nombre empieza a sonar con fuerza dentro del boxeo profesional.

Su actuación en San Bernardino lo coloca en el radar de los principales promotores y abre la puerta a combates de mayor envergadura en el corto plazo.Guatemala cerró esa noche con dos campeones en California. Martínez y Antón convirtieron el 21 de marzo en una fecha que el boxeo chapín no olvidará fácilmente.